Раскрыты новые подробности об отмененном ремастере GoldenEye 007 от Nightdive Studios

GoldenEye 007 считается одной из величайших игр всех времён — шутер для Nintendo 64 навсегда вписал своё имя в историю. И хотя оригинальная версия недавно была переиздана для Nintendo Switch и Xbox, многолетние попытки создать полноценный ремастер остались безуспешными. Недавно генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик в интервью Video Games Chronicle раскрыл новые детали закулисья несостоявшегося проекта.

Кик вспоминает, что их команда вложила массу усилий, чтобы получить права на ремастер: переговоры с MGM и Eon заняли год и закончились успехом. Всё шло к запуску. Но на финальном этапе выяснилось, что никто не договорился с Nintendo. А японская компания, по словам Кика, резко отказалась сотрудничать: «Ни одна третья сторона никогда не прикоснётся к вещам Nintendo, никогда».

Это не первый случай, когда Nightdive сталкивается с подобной позицией. В 2022 году Кик делился в соцсетях, что Nintendo неохотно допускает сторонних разработчиков к своим франшизам. При этом студия всё ещё мечтает о ремастере Eternal Darkness — культовой хоррор-игры с GameCube, которую Nintendo упорно не возрождает.

Хотя переговоры с Nintendo так и не раскрыты полностью, аналитики предполагают, что основным камнем преткновения могла стать мультиплатформенность. Nightdive хотела выпустить GoldenEye 007 на разных системах, а Nintendo неохотно делится эксклюзивами. Примечательно, что при этом Nintendo успешно сотрудничает с другими студиями — например, Koei Tecmo уже работает над новой Hyrule Warriors для Switch 2.

В итоге ремастер так и не увидел свет, но оригинал GoldenEye 007 вернулся к игрокам. Тем не менее, трудно не мечтать о том, каким мог бы стать проект в руках Nightdive — студии, подарившей фанатам отличные ремастеры System Shock, Turok и The Thing. Возможно, когда-нибудь Nintendo всё же даст шанс талантливым командам оживить свои культовые игры.