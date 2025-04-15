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Golden Eye 007 02.11.2010
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.1 93 оценки

Раскрыты новые подробности об отмененном ремастере GoldenEye 007 от Nightdive Studios

butcher69 butcher69

GoldenEye 007 считается одной из величайших игр всех времён — шутер для Nintendo 64 навсегда вписал своё имя в историю. И хотя оригинальная версия недавно была переиздана для Nintendo Switch и Xbox, многолетние попытки создать полноценный ремастер остались безуспешными. Недавно генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик в интервью Video Games Chronicle раскрыл новые детали закулисья несостоявшегося проекта.

Кик вспоминает, что их команда вложила массу усилий, чтобы получить права на ремастер: переговоры с MGM и Eon заняли год и закончились успехом. Всё шло к запуску. Но на финальном этапе выяснилось, что никто не договорился с Nintendo. А японская компания, по словам Кика, резко отказалась сотрудничать: «Ни одна третья сторона никогда не прикоснётся к вещам Nintendo, никогда».

Это не первый случай, когда Nightdive сталкивается с подобной позицией. В 2022 году Кик делился в соцсетях, что Nintendo неохотно допускает сторонних разработчиков к своим франшизам. При этом студия всё ещё мечтает о ремастере Eternal Darkness — культовой хоррор-игры с GameCube, которую Nintendo упорно не возрождает.

Хотя переговоры с Nintendo так и не раскрыты полностью, аналитики предполагают, что основным камнем преткновения могла стать мультиплатформенность. Nightdive хотела выпустить GoldenEye 007 на разных системах, а Nintendo неохотно делится эксклюзивами. Примечательно, что при этом Nintendo успешно сотрудничает с другими студиями — например, Koei Tecmo уже работает над новой Hyrule Warriors для Switch 2.

В итоге ремастер так и не увидел свет, но оригинал GoldenEye 007 вернулся к игрокам. Тем не менее, трудно не мечтать о том, каким мог бы стать проект в руках Nightdive — студии, подарившей фанатам отличные ремастеры System Shock, Turok и The Thing. Возможно, когда-нибудь Nintendo всё же даст шанс талантливым командам оживить свои культовые игры.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
The Ryan

Классика

4
Piccolo Daimao Jr

Пусть подавяться эти нинтендо.

1
ConciseYu

так ремейк есть на Xbox 360 и PS3

Юрий Пенкин

а как найт дайв тогда выпустили другой экз нинтендо? турок 3

Бэтмен из Блавикена

Скорее всего, там с правами всё однозначно было и Нинтендо даже долей не владела, в отличии от Golden Eye. Дум 64 вон тоже экзом Нинтендо два десятка лет был до выхода переиздания.

Юрий Пенкин Бэтмен из Блавикена

кстати да, ещё же квейк 2 64 переиздавали недавно

Punisher1

Эти Нинтендо каждую неделю выпускаю ремастер своих игр hd + и продают из за фулл прайс, у них слишком много .охов которые покупают это каждый раз эксклюзивы это не сони, это Нинтендо жадность у них такая что конами позавидует с Ubisoft вместе взятые