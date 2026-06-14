Состоялся выход неофициального ПК-порта ремастера GoldenEye 007

В январе 2026 года сообщалось о неофициальной ПК-порта отменённого ремастера GoldenEye 007, которая находилась в разработке. Недавно энтузиасты закончили разработку и выпустили эту версию.

Для тех, кто не знал, в 2008 году Nintendo, Activision и Microsoft договорились о создании ремастера классической игры с Nintendo 64, GoldenEye 007, для Xbox 360. Activision планировала выпустить игру через XBLA. Однако в последний момент издатель решил отменить проект.

GoldenEye 007 — PC Recompilation поддерживает плавную и стабильную работу с частотой 60 кадров в секунду. Команда перекомпилировала и исправила проблемы с синхронизацией GPU, которые могли возникать в оригинальной версии игры.

Эта версия для ПК также поддерживает многопользовательский онлайн-режим. Игроки на ПК могут создавать или присоединяться к матчам через интернет. Вы можете играть в многопользовательском режиме по локальной сети, через Hamachi, playit.gg или публичный сервер.

Также есть поддержка контроллера. В игре также есть меню настроек, позволяющее установить разрешение, ограничение частоты кадров, полноэкранный режим и настройки онлайн-игры. Доступ к этому меню осуществляется с помощью клавиши ESC. Вы также найдете несколько пост-эффектов для регулировки яркости, контраста, насыщенности и виньетирования.

Как и практически все перекомпиляции, GoldenEye 007 — PC Recompilation не включает в себя никаких внутриигровых ресурсов. Это означает, что вам понадобится файл ROM для X360 XBLA. Это может быть непросто, поскольку эта игра никогда не была выпущена для широкой публики.

Вы можете скачать GoldenEye 007 — PC Recompilation по этой ссылке.