Хаос возвращается на поле: Golf With Your Friends 2 делает ставку на креатив и честный прогресс

Team17 и Radical Forge анонсировали выход Golf With Your Friends 2 — продолжение популярного аркадного мини-гольфа появится уже этой осенью на консолях и ПК с полной кроссплатформенной поддержкой.

Сиквел делает упор не столько на расширение масштаба, сколько на разнообразие. Игроков ждут шесть новых полей, каждое с собственной «фишкой» — от искажённой гравитации до откровенно абсурдных препятствий. Такой подход выглядит логичным: первая часть брала именно за счёт хаоса и непредсказуемости, и разработчики явно решили не ломать формулу, а усилить её.

Ключевым нововведением станет обновлённый редактор уровней. Он даёт практически полный контроль над созданием карт, что может серьёзно продлить жизнь игре — пользовательский контент давно стал главным двигателем подобных проектов. В этом смысле игра идёт по пути других успешных «песочниц», где сообщество формирует основной поток контента.

Отдельно стоит отметить отказ от агрессивной монетизации: косметика открывается через прогресс, без обязательных покупок. На фоне современных тенденций это выглядит почти как заявление — и вполне может стать конкурентным преимуществом.

В итоге Golf With Your Friends 2 не пытается изобрести жанр заново, а аккуратно развивает сильные стороны оригинала. Если баланс между безумием и удобством сохранится, у игры есть все шансы снова стать хитом для компаний и стримов.