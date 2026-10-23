Gone Feral приглашает в одиночный плейтест до 31 октября - станьте злодеем хоррора

Обычно в хоррорах приходится убегать от безжалостного убийцы, но Gone Feral предлагает поменяться ролями. Здесь игрок сам становится главным кошмаром своих жертв, выслеживая их и устраивая жестокую охоту. Разработчики показали новый трейлер и запустили одиночное тестирование игры в Steam.

Gone Feral представляет собой стелс-рогалик, в котором нужно незаметно подкрадываться к противникам, устраивать засады и придумывать самые изобретательные способы расправы. Вместо открытых столкновений игра поощряет хитрость, терпение и умение использовать окружение.

При этом охотиться необязательно в одиночку. Полная версия предложит кооперативный режим, позволяющий объединяться с друзьями и вместе превращать очередную вылазку в настоящий фильм ужасов.

Одиночный плейтест Gone Feral уже доступен в Steam и продлится до 31 октября. Игра выйдет на PC.