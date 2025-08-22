Анонсирована трогательная метроидвания Good Boy, где все персонажи основаны на реальных собаках разработчиков

На выставке Gamescom студия Observer Interactive и издатель Team17 представили свой новый проект — Good Boy. Разработчики игры, Кинан Уилшир и Джо, поделились подробностями на сцене, рассказав о необычной концепции, игровом процессе и источниках вдохновения.

Good Boy описывается его создателями как первая в мире петроидвания. Это словообразование от жанра метроидвания и слова pet (питомец) отражает центральную идею игры. Все персонажи-роверы, включая главного героя, созданы по образу реальных собак команды разработчиков. Это придает проекту особую душевность и личную привязанность авторов к своим творениям.

Действие игры разворачивается на таинственной инопланетной планете Терра 2. Игроки берут на себя роль ровера, который приходит в себя после получения сигнала SOS от единственного выжившего человека. С этого момента начинается их совместное путешествие, полное исследований и загадок. Разработчики стремятся передать тесную связь между человеком и его верным спутником, похожую на отношения с домашним питомцем, но с инверсией ролей: здесь ровер заботится о человеке.

Основная цель игры — исследовать яркий, но полный тайн мир. Геймплей сочетает в себе элементы метроидвании, где открытие новых способностей позволяет получить доступ к ранее недоступным локациям, и механики исследования в духе Pikmin. Игроку предстоит находить различных существ и использовать их уникальные умения для преодоления препятствий. При этом возникает выбор: использовать помощь существ для дальнейшего продвижения по миру или отправить их на базу для исследования, чтобы получить ресурсы для улучшения собственного ровера. Это создает дилемму между исследованием и прогрессом.

По словам разработчиков, они хотели создать целостную и уютную игру, которая стала бы своеобразным любовным письмом питомцам и послужила бы очищением палитры после многих лет работы над проектами ААА-класса, часто связанными с насилием. В качестве источников вдохновения они назвали такие игры, как Dredge и Outer Wilds за их нарративные механики, а также отметили влияние анимационных фильмов Pixar. Сама идея программы Лайка, в рамках которой сознание умирающих собак загружается в роверы для вечной жизни среди звезд, была вдохновлена реальной историей первой собаки в космосе.

Разработчики подчеркнули, что хотят вызвать у игроков сильные эмоции. Одна из их целей — рассказать трогательную историю о привязанности и, возможно, даже вдохновить кого-то взять собаку из приюта. Музыкальное сопровождение также играет важную роль в создании атмосферы, будучи вдохновленным работами Вангелиса и саундтреками из ранних игр серии Final Fantasy.

Игра Good Boy выйдет на ПК в Steam, GOG и Epic Games Store, а также на PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. Точная дата релиза пока не сообщается.