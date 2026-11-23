JINO Games показала Goodbye Seoul — пиксельное сюжетное приключение с элементами экшена. Ролик демонстрирует разрушенный Сеул, одинокого студента, исследование города и попытку спасти человечество перед падением астероида.

События игры разворачиваются в последние месяцы существования Земли. Герою предстоит пройти через мрачный город и раскрыть правду, пока катастрофа не уничтожила планету.

Goodbye Seoul сочетает повествовательное приключение с головоломками: игроку нужно будет исследовать окружение и искать путь к спасению.