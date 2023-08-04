Демо-версия забавного аркадного хоккея Goons: Legends & Mayhem стала доступна в Steam ©

У игроков появилась возможность опробовать забавный аркадный хоккей Goons: Legends & Mayhem от Firestoke и RageCure Games, потому как новая демоверсия стала доступна перед полным выпуском игры на ПК, PlayStation, Xbox и Switch в 2024 году. Такие игры, как Mario Strikers и Windjammers, Goons: Legends & Mayhem привносят мультяшные потасовки в хоккейный спорт, предлагая веселые многопользовательские матчи, в которых возмутительные специальные способности привносят на лед нотку безумия.

Goons: Legends & Mayhem, поддерживающая от 1 до 6 игроков в матчах 3 на 3, представляет собой хоккейный экшн с различными режимами PvE и PvP, включая полноценную сюжетную кампанию. Игроки могут выбрать одного из восьми персонажей, разделенных на 3 класса: снайпер, ориентированный на атаку, силовик, ориентированный на защиту, и ведомый, подстановочный знак, который может либо сосредоточиться на поддержке своей команды, либо действовать как постоянная головная боль противников. У каждого персонажа есть свои особые способности, в том числе взрывные мины, замораживание противников в кубе льда и телепортация, добавляющие элемент мультяшной драки в эту хоккейную игру, где командная работа является ключом к успеху.

Сюжетная кампания Goons: Legends & Mayhem отправляет игроков в увлекательное путешествие по ледовым каткам, расположенным в лесах, к плавучим ледовым каткам, плывущим по морю на пиратских кораблях, когда они пытаются помешать миссии Великого талисмана испортить хоккей для всех. В этом приключении игроки встретятся с боссами, которых нужно победить, коллекционные предметы, улучшения и крутые косметические разблокируемые предметы.