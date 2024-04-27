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Goose Goose Duck 03.10.2021
Мультиплеер, Инди, Вид сверху, Юмор
7.3 34 оценки

С обновлением v3.07 в Goose Goose Duck добавлена новая роль Гадалка

VovanVV1982
Новости

Новая роль: Гадалка.

  • Во время встреч вы увидите возможных убийц заявленного трупа.
  • На встречах Гадалка выявляет потенциальных убийц сообщенной туши птицы. Эти потенциальные убийцы обозначены на собрании значками.
  • Эксклюзивно для Карнавала.

Обновления игры:

  • во время обратного отсчета, иначе Гуси победят!Выживший: если Пеликан и Сокол мертвы, начинается обратный отсчет, если Выживший входит в число последних трех игроков.Утки должны уничтожить Выжившего
  • Альтернативный кроличий саботаж: стоимость билетов увеличена с 3 до 6 билетов.
  • Колесо эффектов: эффект сотрясения телепортирует вас в случайное место.

Исправление ошибок:

  • Различные исправления ошибок и оптимизации.
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-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Oscilograf

описание как с алиэкспресс

0
VovanVV1982

ну как разрабы описали. мож проверить на странице игры нажав источник. или ещё какую то отсебятину писать?

-1
Oscilograf VovanVV1982

да просто литературно подать

0
VovanVV1982

странно. а почему модеры в новость присвоили пк категорию? ведь игра мультиплатформа и как бы обновление обычно затрагивает все платформы.

-1