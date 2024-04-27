С обновлением v3.07 в Goose Goose Duck добавлена новая роль Гадалка

Бесплатный клон Among Us.

Главными действующими лицами здесь выступают не амогусы, а гуси. Игрокам необходимо выполнять различные задания и при этом пытаться найти предателя в коллективе. Предатель в этом время будет делать всё необходимое, чтобы помешать остальным игрокам.