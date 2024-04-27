С обновлением v3.07 в Goose Goose Duck добавлена новая роль Гадалка

Новая роль: Гадалка.
- Во время встреч вы увидите возможных убийц заявленного трупа.
- На встречах Гадалка выявляет потенциальных убийц сообщенной туши птицы. Эти потенциальные убийцы обозначены на собрании значками.
- Эксклюзивно для Карнавала.
Обновления игры:
- во время обратного отсчета, иначе Гуси победят!Выживший: если Пеликан и Сокол мертвы, начинается обратный отсчет, если Выживший входит в число последних трех игроков.Утки должны уничтожить Выжившего
- Альтернативный кроличий саботаж: стоимость билетов увеличена с 3 до 6 билетов.
- Колесо эффектов: эффект сотрясения телепортирует вас в случайное место.
Исправление ошибок:
- Различные исправления ошибок и оптимизации.
описание как с алиэкспресс
ну как разрабы описали. мож проверить на странице игры нажав источник. или ещё какую то отсебятину писать?
да просто литературно подать
странно. а почему модеры в новость присвоили пк категорию? ведь игра мультиплатформа и как бы обновление обычно затрагивает все платформы.