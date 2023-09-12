Российская компания GameSTUL! создаст автосимулятор Go Race

Старейший российский разработчик и производитель оборудования для авто- и авиасимуляторов компания GameSTUL! создаст автосимулятор на основе отечественных технологий под рабочим названием Go>Race. В нем есть виртуальные версии российских гоночных трасс, а также автомобили различных классов, включая болиды «Формулы-4» и российский гоночный автомобиль Shortcut производства DK Racing.

Симулятор создается на мультиплатформенном движке Unigine 2.17. Его авторы - одноименная компания из Томска. Движок используется для создания профессиональных программных симуляторов в различных сферах. Актуальная версия Unigine поддерживает динамическое объемное освещение, трехмерные облака, смену времени суток в реальном времени, а также работает с объектами и текстурами очень высокой детализации.

В студии ставят перед собой цели популяризацию автоспорта в РФ, а также создание современного, продвинутого российского программно-аппаратного комплекса для тренировок реальных пилотов и гоночных команд, обучения и аттестации начинающих гонщиков и судей.

Кроме того, симулятор будет использоваться для проведения любительских и профессиональных соревнований по симрейсингу, в том числе на базе образовательных учреждений и уже существующих гоночных чемпионатов.

Выход рабочей версии Go>Race запланирован на первую половину 2024 года на PC. Сначала он будет доступен для бизнес-клиентов (гоночные команды, пилоты и образовательные учреждения), а затем и всем желающим. Разработчики не исключают выпуска симулятора на других платформах.