Геймплейный трейлер мрачной славянской стратегии с элементами выживания Gord ©

Польская студия Covenant.dev, работающая над мрачной славянской стратегии с элементами выживания под названием Gord, опубликовала новый геймплей своего творения. В ролике показана консольная версия проекта в действии, а именно версия на Xbox Series X/S. Похоже, что авторы справились с поставленной задачей и адаптировали свой проект для управления с помощью геймпада.

Gord выходит для ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Дебют игры состоится 17 августа, а игра будет переведена на русский язык, но нормально купить в России её не получится.

Gord отправит нас в путешествие в мрачный фэнтезийный мир, населенный богами, дикими животными и кровожадными монстрами. Взяв на себя роль лидера народа, называемого Племенем Рассвета, мы будем создавать поселения, которые станут убежищем для наших подопечных от враждебных кланов, дикой фауны и сверхъестественных сил.

Строительство деревни в Gord начнется с базовых построек, а более впечатляющие здания будут возводиться только со временем, когда мы накопим больше ресурсов.

Очень важно заботиться о людях, которые живут под угрозой нападения врагов и агрессивных существ. Помимо заботы о базовых потребностях племени, таких как пища и кров, необходимо будет следить за психическим и физическим здоровьем его представителей; люди, испытывающие негативные воздействия, могут стать недееспособными, и их проблемы могут негативно отразиться на остальных членах сообщества.

Мрачного веселья в Gord прибавят специальные миссии, которые могут включать в себя поход в лес для нейтрализации угрозы, охоту на легендарного врага или раскрытие секретов, спрятанных в разных уголках мира.