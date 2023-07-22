Мрачная славянская стратегия Gord ушла на золото - больше задержек не будет ©

Разработчики мрачной славянской ролевой стратегии Gord из Covenant.dev и издатель Team17 в своих социальных сетях сообщили, что игра ушла на золото. Это значит, что разработка завершена и переносов больше не будет. До даты выхода разработчики будут искать баги и улучшать производительность.

Мы рады сообщить, что Gord официально ушла на золото! Нам не терпится поприветствовать всех вас в Лизатии и на новых землях, которые вы скоро заселите. Но остерегайтесь темноты за воротами... твари в лесах могут быть не такими приветливыми.

Сегодня Gord получила новый трейлер, который представляет принца подземного мира Змия.

Gord — это приключенческая стратегическая игра в жанре темного фэнтези, действие которой происходит во враждебной заброшенной стране, вдохновленной славянской мифологией. Осажденный мерзкими существами, вы должны строить, чтобы выжить. Но чтобы победить, вы должны победить тьму за воротами.

По приказу короля вам предстоит нанести удар, чтобы оставить свой след в диком мире — строить и расширять поселения перед лицом сопротивления рейдеров, монстров и других врагов.

Gord выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и в Steam 17 августа 2023 года.