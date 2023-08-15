"Посредственно": первые оценки Gord - игры от бывших сотрудников CDPR

17 августа бывшие сотрудники CD Projekt Red выпустят мрачную стратегию в славянском сеттинге под названием Gord. Некоторые эксперты уже успели опробовать новинку и выставить первые оценки. Как оказалось, многих специалистов игра не впечатлила, хотя нашлись и те, кому она понравилась даже несмотря на все недостатки. Вот, что пишут журналисты в своих обзорах.

В целом, критики остались не очень довольны Gord. Сейчас ее средний рейтинг на OpenCritic составляет 66 баллов из 100 возможных. В игре пользователям предстоит возглавить племя Рассвета и развить поселение, попутно сталкиваясь с трудностями в лице вражеских народов и кровожадных чудовищ. Эксперты ожидали, что разработчики выдержат заявленную концепцию с детскими жертвоприношениями и погрузят фанатов в серьезные переживания, столкнув их со сложным моральным выбором. В реальности же, как отмечают специалисты, подобные моменты просто не вызывают ожидаемого отклика — принять решение оказывается довольно просто, ведь у игроков не возникает никакой эмоциональной привязанности к персонажам.

«Не проходит и десяти минут с начала игры, как пользователь должен принести дитя в жертву какому-то большому злобному уродливому демону. Попытка заставить его принять трудное решение сразу же сводится на нет тем фактом, что ребенок, о котором идет речь, присоединился к свите всего несколько минут назад, что автоматически лишает сценарий какого-либо эмоционального воздействия. Вместо этого у игроков просто остается неприятное послевкусие, когда указанный демон проглатывает ребенка. Это абсолютно не нужно. На самом деле, попытки шокировать фанатов подобным образом терпят неудачу на протяжении всей игры», — Адриан Берроуз, TheSixthAxis.

Помимо этого, многие журналисты раскритиковали геймплей. Он показался им достаточно поверхностным и неинтересным. Со временем пользователям, которым по задумке нужно превратить поселение в настоящую крепость, ничего не остается, кроме как продумывать расположение зданий.

«Геймплей Gord также оказался скучным и поверхностным. Ваш город, населенный от 6 до 18 жителями, ограничен гордом, и каждое здание в нем должно быть обязательно построено внутри частокола, чтобы оно считалось защищенным. Пространство стоит дорого, равно как и ресурсы, поэтому иногда вам нужно сделать выбор и решить: “Мы хотим получить рыбаков или охотников?” В действительности вы просто поиграете в своеобразный тетрис, размещая здания и, в худшем случае, снесете то, что вам больше не нужно, чтобы освободить место для большего», — Джон Болдинг, IGN.

Источник: Rock Paper Shotgun

Некоторые критики не оценили пользовательский интерфейс — его назвали очень неудобным. Часть специалистов посчитала, что это говорит об истинном отношении разработчиков к своей игре.

«Все портит неудобный пользовательский интерфейс, который затрудняет поиск и выбор людей. В правой части экрана расположены иконки персонажей, но их имена чаще всего невозможно прочесть из-за их цвета, так что вам придется просматривать всех героев по очереди, несколько раз щелкая по ним мышью, просто чтобы узнать, кто из них немного быстрее добывает полезные ресурсы. Щелчок по зданию показывает, кто в нем работает, но не дает возможность выбрать и переназначить людей по ролям. Информационная панель деревенских жителей полностью блокирует уведомления, что кажется достаточно просто исправить, но именно это свидетельствует о том, сколько раз, как я думаю, кто-то на две или три зарплаты выше игнорировал специалистов по контролю качества», — Син, Rock Paper Shotgun.

И все же ряд экспертов отметили, что у игры есть свои плюсы. Они высоко оценили гнетущую атмосферу, созданную авторами.

«Gord не разочаровывает, когда дело доходит до ее атмосферы, созданной благодаря сочетанию визуального, звукового и письменного аспектов, которые усиливают постоянное чувство угнетения. Деревья то и дело шумят на бесконечном ветру, подходящий по тону мрачный саундтрек держит вас в напряжении, и все это время жители поселения ведут короткие текстовые диалоги, устало реагируя на окружающий мир и ваши действия. Все это немного нелепо, но в данном случае звучит как комплимент» — Адам Барнс, GamesRadar+.

Наконец, журналисты отметили реиграбельность и сюжет. По их мнению, эти аспекты делают прохождение приятным и интересным.

«Gord не особо хорошо выглядит, но атмосфера в ней редко дает расслабиться. Как симулятор поселения, основанный на сюжете, он предлагает умеренную реиграбельность и довольно убедительную основную историю. <...> В любом случае, это довольно приятный, хотя и безжалостно мрачный опыт, который будет постоянно держать вас в напряжении», — Майк Фрейзер, God is a Geek.