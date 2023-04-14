Gord 2023 г.
6.4 75 оценок

Создатели Gord рассказывают о мифологии и лоре мрачной фэнтезийной стратегии

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R_Mor
Новости

Разработчики из Covenant.dev выпустили пятый и последний дневник разработки мрачной фэнтезийной стратегии Gord, вдохновленной славянским фольклором.

Данное видео посвящено мифологии и лору игры. В беседе со Стэном и Анной Сокальска (сценарист) они расскажут, как подходили к жанру приключений, как начали формироваться квесты и как была составлена ​​Хроника.

В видео также обсуждили: Истории у костра; Знакомство с Анной Сокальской; Вдохновение для создания лора игры; И кто такие славяне.

Вы можете найти ссылку на все текущие и будущие посты Хроники здесь.

Gord должна выйти на ПК в 2023 году.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ПетроНепетро
Создатели Gord рассказывают о мифологии и лоре мрачной фэнтезийной стратегии..

Я посмотрел 9:00 минут..... и АБСОЛЮТНО НИ**Я не понял про что они говорят.

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