Создатели Gord рассказывают о мифологии и лоре мрачной фэнтезийной стратегии..

Разработчики из Covenant.dev выпустили пятый и последний дневник разработки мрачной фэнтезийной стратегии Gord, вдохновленной славянским фольклором.
Данное видео посвящено мифологии и лору игры. В беседе со Стэном и Анной Сокальска (сценарист) они расскажут, как подходили к жанру приключений, как начали формироваться квесты и как была составлена Хроника.
В видео также обсуждили: Истории у костра; Знакомство с Анной Сокальской; Вдохновение для создания лора игры; И кто такие славяне.
Вы можете найти ссылку на все текущие и будущие посты Хроники здесь.
Gord должна выйти на ПК в 2023 году.
Я посмотрел 9:00 минут..... и АБСОЛЮТНО НИ**Я не понял про что они говорят.