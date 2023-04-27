Создатели мрачной славянской стратегии Gord показали новый геймплей и анонсировали консольную версию ©

Gord, предстоящая темная фэнтезийная стратегическая игра, вдохновленная славянским фольклором, теперь выйдет на PS5 и Xbox Series X|S, а также на ПК (через Steam). Выход игры на всех трех платформах запланирован на лето этого года.

Горд был представлен в 2021 году. Его создатели работали над The Witcher 3 и Frostpunk. Команда разработчиков Covenant.dev описывает геймплей Gord следующим образом:

Игрокам придется следить за голодом, болезнями и травмами своих граждан, воспитывать их в вере и готовить к бою, одновременно расширяя свои поселения и выполняя разнообразные опасные для жизни квесты.

Геймплей Gord обещает включать в себя строительство, систему здравомыслия, в которой ваши жители могут полностью потерять рассудок, если вы не позаботитесь о них, задания ручной работы наряду с процедурно генерируемыми уровнями, которые направлены на поддержание свежести вашего опыта, и многое другое.