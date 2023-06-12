Gord 08.08.2023
6.4 81 оценка

Стратегическая ролевая игра Gord получила новый трейлер с датой выхода

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monk70
Новости

Gord, интересная стратегическая ролевая игра, разработанная командой бывших авторов «Ведьмака», получила официальную дату выхода на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, анонсированную с помощью трейлера: игра будет доступна с 8 августа.

Анонсированная в 2021 году, Gord стремится объединить исследовательские элементы, боевые действия, управление ресурсами и особенно многогранный повествовательный сектор, бросая нам вызовы окружающей среды, вражеские угрозы и внутренние кризисы.

Возглавьте людей Племени Рассвета, когда они отправятся в запретные земли. Выполняйте квесты, которые формируют их личности, влияют на их благополучие и решают судьбу их сообщества. Обеспечьте выживание своего населения в мрачном фэнтезийном мире, вдохновленном славянским фольклором.

Возводите палисады, развивайте строения и превращайте свою крепость из скромного поселения в грозную крепость. Однако расширение будет непростым: вашему населению постоянно угрожают вражеские племена, грозные монстры и таинственные силы, скрывающиеся в окрестностях.

Квесты Gord выведут вас за стены вашего поселения, будь то для предотвращения бедствия или решения личного дела одного из ваших подданных. Основные цели сценария будут направлять ваше путешествие, а побочные квесты и встречи со случайными персонажами отправят вас в пустыню, чтобы выследить легендарных существ, раскрыть секреты Древних или победить ужасную чуму.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
espero78

ждем

1
Злой Дух Ямбуя

Песня в трейлере напоминает чем-то песню гномов из Хоббита "Мглистые горы"-)

0
Suveren85

а мне песнь Джайны напомнило)

0