Стратегическая ролевая игра Gord получила новый трейлер с датой выхода ©

Gord, интересная стратегическая ролевая игра, разработанная командой бывших авторов «Ведьмака», получила официальную дату выхода на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, анонсированную с помощью трейлера: игра будет доступна с 8 августа.

Анонсированная в 2021 году, Gord стремится объединить исследовательские элементы, боевые действия, управление ресурсами и особенно многогранный повествовательный сектор, бросая нам вызовы окружающей среды, вражеские угрозы и внутренние кризисы.

Возглавьте людей Племени Рассвета, когда они отправятся в запретные земли. Выполняйте квесты, которые формируют их личности, влияют на их благополучие и решают судьбу их сообщества. Обеспечьте выживание своего населения в мрачном фэнтезийном мире, вдохновленном славянским фольклором.

Возводите палисады, развивайте строения и превращайте свою крепость из скромного поселения в грозную крепость. Однако расширение будет непростым: вашему населению постоянно угрожают вражеские племена, грозные монстры и таинственные силы, скрывающиеся в окрестностях.

Квесты Gord выведут вас за стены вашего поселения, будь то для предотвращения бедствия или решения личного дела одного из ваших подданных. Основные цели сценария будут направлять ваше путешествие, а побочные квесты и встречи со случайными персонажами отправят вас в пустыню, чтобы выследить легендарных существ, раскрыть секреты Древних или победить ужасную чуму.