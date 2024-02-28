Стратегия Gord получила дополнение The Alliance с новой кампанией и монстрами

Сегодня Covenant.dev и Team17 Digital выпустили DLC «The Alliance» для стратегической игры в жанре темного фэнтези Gord для ПК. Дополнение приносит множество нового контента в неумолимый первобытный мир Gord, включая новую кампанию, трех новых монстров, трех новых ужасов, новых неигровых персонажей, трех новых врагов-гуманоидов, два новых биома, многоэтапная финальная битва и возможность приручать определенных зверей и монстров.
Gord — это однопользовательская стратегическая игра в жанре темного фэнтези, созданная командой, в которую входят бывшие разработчики Frostpunk и The Witcher 3, в которой, чтобы выжить, вам нужно строить, а чтобы победить, вам нужно победить тьму за воротами. Выполняйте опасные для жизни квесты в мрачном фэнтезийном мире, управляя населением, чьи личные истории и благополучие могут решить судьбу вашего племени.