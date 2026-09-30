GoreBox 27 получила обновление v0.15 - в игру добавили мутанта, маркет и новые возможности для общения

Разработчики GoreBox 27 выпустили обновление v0.15, которое затронуло интерфейс, игровой процесс и мультиплеер. Патч добавляет несколько новых функций, а также возвращает одного из знакомых по прошлым версиям противников.

Одним из главных нововведений стал NPC «Мутант». Он появился во вкладке «Агрессивные» и отличается высокой живучестью. Кроме того, мутанты способны заражать других персонажей — эта механика уже использовалась в более ранних версиях GoreBox.

Обновился и интерфейс игры. В главном меню появился новый логотип, а вместо обычного оформления теперь будет отображаться слайд-шоу из карт мастерской. Разработчики также переработали меню кастомизации персонажа и добавили в чат отдельный раздел с эмодзи.

Ещё одним заметным изменением стал маркет. Теперь в главном меню доступен внутриигровой магазин, где игроки смогут приобретать различные предметы за игровую валюту.

В мультиплеере разработчики улучшили систему рейтинга серверов и добавили рейтинг GB27. Кроме того, был доработан Divine Combat, а для создателей пользовательских карт немного ужесточили правила.

Обновление v0.15 уже доступно в GoreBox 27.