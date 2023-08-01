Авторы ультражестокого скейт-слэшера Gori: Cuddly Carnage представили новый трейлер ©

Издательство Wired Productions и разработчики Angry Demon Studio выпустили новый трейлер во время вечернего мероприятия Mix, организованного Media Indie Exchange.

Совершенно новый трейлер охватывает повествование и стиль комиксов о Гори, раскрывая при этом невиданный ранее уровень, демонстрируя новую локацию, врагов и новую механику прохождения боя, а также краткий обзор еще одного из великолепно гротескных и извращенных существ-боссов, которых вы будете разбирать на части в захватывающей жестокой манере.

Окунитесь в захватывающий дух бой, пропитанный кровью, когда Гори сражается с безудержным искусственным интеллектом, одержимым желанием покончить с его 9 жизнями, уничтожая армии мутировавших игрушек в запутанном мире, полном аркадных автоматов. Применяйте сокрушительные комбо, убийства славы и мощные заряженные способности, такие как ударное колесо и ракетные выстрелы, чтобы разнести на куски полчища мутировавших игрушек.

Разработанная на Unreal Engine 5 и победившая в Epic MegaGrant, Gori: Cuddly Carnage — это ультражестокий хак-н-слэш от третьего лица, действие которого происходит в футуристическом неоновом мире. Многоуровневое и беспрецедентное приключение Gori: Cuddly Carnage наполнено яркими и захватывающими локациями, позволяя игроку выполнять грубые акробатические трюки в жестоком бою, наполненном высокоскоростными и интенсивными разрушениями.

Gori: Cuddly Carnage выходит на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One.