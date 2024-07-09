Разработчики жестокого экшена Gori: Cuddly Carnage превратили цензуру в Азии в кампанию по сбору крови

Ультражестокий экшен Gori: Cuddly Carnage, выходящий в следующем месяце, подвергся цензуре в Азии из-за обилия крови. К счастью, разработчик Angry Demon и издатель Wired Productions сумели превратить это в отличную историю, запустив кампанию по сбору крови.

Как было объявлено в аккаунте X Wired Productions, Gori просто слишком кровава для Азии. Для тех, кто не знаком с игрой, вы играете за Гори, кота, который ездит на ховерборде и прорубает себе путь сквозь злых единорогов. Игра оказалась довольно кровавой, настолько, что ее пришлось цензурировать в Азии.

Хотя цензура, как правило, плохая вещь, студия и издатель решили прибегнуть к ней, организовав сдачу крови. Согласно сообщению, если вы запишетесь на прием в местный банк крови и опубликуете изображение себя, сдающего кровь, с хэштегом #GorisGotBlood, студия укажет ваше имя в титрах под заголовком «Спасатель жизни»

Gori: Cuddly Carnage выходит 29 августа на Xbox Series S/X, PlayStation 4/5, Nintendo Switch и ПК.