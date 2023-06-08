Ультражестокая Gori: Cuddly Carnage получила новый геймплейный трейлер и демоверсию в Steam ©

Издательство Wired Productions и разработчики Angry Demon Studio представили новый трейлер геймплея для захватывающего скейт-н-слэша Gori: Cuddly Carnage во время Guerilla Collective Showcase. Примите участие в динамичных боях в новой демо-версии Gori: Cuddly Carnage, которая уже доступна в Steam.

В новом остросюжетном трейлере показано множество способов, с помощью которых упрямый кошачий герой верхом на сквернословящем смертоносном ховерборде Ф.Р.А.Н.К. может прокладывать себе путь сквозь полчища зомби-подобных мутировавших игрушек (и выглядеть при этом мило).

Разрабатываемая на Unreal Engine 5 и получившая в Epic MegaGrant, Gori: Cuddly Carnage — это ультражестокий хак-н-слэш от третьего лица, действие которого происходит в футуристическом неоновом мире. Многоуровневое и беспрецедентное приключение Gori: Cuddly Carnage наполнено яркими и захватывающими средами, позволяя игроку выполнять грубые акробатические трюки в жестоком бою, наполненном высокоскоростными и интенсивными разрушениями.

Gori: Cuddly Carnage выходит на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One.