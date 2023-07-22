Ультражестокий скейт-слэшер Gori: Cuddly Carnage получит новый игровой уровень на Gamescom 2023 ©

В прошлом месяце игроки были удивлены, когда во время Guerrilla Collective в прошлом месяце был показан новый трейлер Gori: Cuddly Carnage, показывающий милую кошку, наносящую сокрушительный урон единорогам. Однако недавно в пресс-релизе разработчик Angry Demon объявил, что посетит Gamescom 2023 с новым игровым процессом.

В электронном письме говорится, что разработчики будут делиться подробностями о коте в центре игры и о том, почему у него такая проблема с единорогами. Игроки, которые примут участие лично, также смогут опробовать второй игровой уровень игры, который будет включать в себя невиданную ранее битву с боссом, чтобы дать игрокам возможность внимательно взглянуть на то, что они могут ожидать после выпуска.

В настоящее время у Gori: Cuddly Carnage нет даты выхода.