Для Gotham Knight вышло контентное обновление The Kelvin Incident ©

Как и предполагалось ранее, WB Games Montreal выпустила контентное обновление 5.000 для Gotham Knight. Оно называется The Kelvin Incident, и достижения для него появились на Steam сегодня.

Ниже вы можете узнать про содержание сегодняшнего патча:

Новые контент:

The Kelvin Incident теперь доступен! Это новый 15-этажный рейд, доступный в новой игре плюс или после разблокирования зоны рейда и победы над всеми побочными миссиями злодеев.

Мифическое снаряжение.

Это новый уровень более сильного снаряжения, которое выпадает только в рейде.

В рейде также будут выпадать новые материалы.

Можно разблокировать новый трансмог костюма

Можно разблокировать 4 новых трансмога для мотоциклов

Новые более сильные враги

Доступность

Переназначение кнопок контроллеров

Управление игровым процессом может быть изменено

Кнопки, которые нужно удерживать, можно заменить на переключатели

Text-to-Speech

Игра поддерживает встроенный в ваше устройство скринридер для всего текста и некоторых меню

Улучшена поддержка экранного чтеца в тех областях, где она существовала ранее

Функция Text-to-Speech доступна только на английском языке.

Вот, кажется, и все. Ничего особенно захватывающего.