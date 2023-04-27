Gotham Knights 21.10.2022
5.6 713 оценок

Для Gotham Knight вышло контентное обновление The Kelvin Incident

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butcher69
Новости

Как и предполагалось ранее, WB Games Montreal выпустила контентное обновление 5.000 для Gotham Knight. Оно называется The Kelvin Incident, и достижения для него появились на Steam сегодня.

Ниже вы можете узнать про содержание сегодняшнего патча:

Новые контент:

The Kelvin Incident теперь доступен! Это новый 15-этажный рейд, доступный в новой игре плюс или после разблокирования зоны рейда и победы над всеми побочными миссиями злодеев.

Мифическое снаряжение.

Это новый уровень более сильного снаряжения, которое выпадает только в рейде.

В рейде также будут выпадать новые материалы.

Можно разблокировать новый трансмог костюма

Можно разблокировать 4 новых трансмога для мотоциклов

Новые более сильные враги

Доступность

  • Переназначение кнопок контроллеров
  • Управление игровым процессом может быть изменено
  • Кнопки, которые нужно удерживать, можно заменить на переключатели
  • Text-to-Speech
  • Игра поддерживает встроенный в ваше устройство скринридер для всего текста и некоторых меню
  • Улучшена поддержка экранного чтеца в тех областях, где она существовала ранее
  • Функция Text-to-Speech доступна только на английском языке.

Вот, кажется, и все. Ничего особенно захватывающего.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
ZackSnyder

уже хватило последней 15 этажной башни с старро. зачем этот мусор поддерживать...

1
ilechko.denis

Вот делать им нечего игра провалилась, а они продолжают пихать туда больше фигни

0
Oksifree

Лучше бы качественный сюжетный аддон сделали.

0
Abarmot90

Кто проверил, подскажите Руссик не слетел надеюсь?

-2
Protocol10

для чушканов сойдет

-3