Для Gotham Knight вышло контентное обновление The Kelvin Incident

Как и предполагалось ранее, WB Games Montreal выпустила контентное обновление 5.000 для Gotham Knight. Оно называется The Kelvin Incident, и достижения для него появились на Steam сегодня.
Ниже вы можете узнать про содержание сегодняшнего патча:
Новые контент:
The Kelvin Incident теперь доступен! Это новый 15-этажный рейд, доступный в новой игре плюс или после разблокирования зоны рейда и победы над всеми побочными миссиями злодеев.
Мифическое снаряжение.
Это новый уровень более сильного снаряжения, которое выпадает только в рейде.
В рейде также будут выпадать новые материалы.
Можно разблокировать новый трансмог костюма
Можно разблокировать 4 новых трансмога для мотоциклов
Новые более сильные враги
Доступность
- Переназначение кнопок контроллеров
- Управление игровым процессом может быть изменено
- Кнопки, которые нужно удерживать, можно заменить на переключатели
- Text-to-Speech
- Игра поддерживает встроенный в ваше устройство скринридер для всего текста и некоторых меню
- Улучшена поддержка экранного чтеца в тех областях, где она существовала ранее
- Функция Text-to-Speech доступна только на английском языке.
Вот, кажется, и все. Ничего особенно захватывающего.
уже хватило последней 15 этажной башни с старро. зачем этот мусор поддерживать...
Вот делать им нечего игра провалилась, а они продолжают пихать туда больше фигни
Лучше бы качественный сюжетный аддон сделали.
Кто проверил, подскажите Руссик не слетел надеюсь?
для чушканов сойдет