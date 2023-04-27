На странице Gotham Knights в Steam появились новые достижения - вероятно, к игре готовят крупное контентное обновление ©

Похоже, что Gotham Knights вскоре может получить крупное контентное обновление или платное DLC.

Gotham Knights была одной из самых ожидаемых игр 2022 года, но, к сожалению, ее приняли не очень хорошо. Многим игра не понравилась, многие отметили плохую боевую систему, неровный запуск и в целом, игра не представляла собой ничего особенного. Игра была особенно разочаровывающей по сравнению с определяющей для индустрии серией Batman Arkham, которая в значительной степени изменила представление о видеоиграх про супергероев. После такого приема многие предполагали, что Gotham Knights будет быстро сметена под ковер и забыта.

Однако похоже, что Warner Bros. готовится вернуться к этой игре. Несмотря на то, что игра не произвела фурора ни в критическом, ни в коммерческом плане, сегодня аккаунт Gotham Knights в Twitter опубликовал интересную иллюстрацию. В сообщении отмечается, что "большие злодеи" из игры "собрались, но зачем?". Это кажется довольно странным сообщением, если нет ответа, потому что в ответах все тоже в тупике. Многие сразу же предположили, что скоро будет анонсировано DLC или контентное обновление, но никто не знает наверняка.

После этого на странице Gotham Knights в Steam появились новые достижения и если судить по ним, то для игры действительно готовят некое дополнение/обновление, в котором игроки снова сразятся с тремя злодеями из основной игры, но уже в других условиях.

С учетом такой активности вполне вероятно, что официальный анонс этого платного дополнения, или бесплатного обновления, состоится уже скоро.