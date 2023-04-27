На странице Gotham Knights в Steam появились новые достижения - вероятно, к игре готовят крупное контентное обновление

Похоже, что Gotham Knights вскоре может получить крупное контентное обновление или платное DLC.
Gotham Knights была одной из самых ожидаемых игр 2022 года, но, к сожалению, ее приняли не очень хорошо. Многим игра не понравилась, многие отметили плохую боевую систему, неровный запуск и в целом, игра не представляла собой ничего особенного. Игра была особенно разочаровывающей по сравнению с определяющей для индустрии серией Batman Arkham, которая в значительной степени изменила представление о видеоиграх про супергероев. После такого приема многие предполагали, что Gotham Knights будет быстро сметена под ковер и забыта.
Однако похоже, что Warner Bros. готовится вернуться к этой игре. Несмотря на то, что игра не произвела фурора ни в критическом, ни в коммерческом плане, сегодня аккаунт Gotham Knights в Twitter опубликовал интересную иллюстрацию. В сообщении отмечается, что "большие злодеи" из игры "собрались, но зачем?". Это кажется довольно странным сообщением, если нет ответа, потому что в ответах все тоже в тупике. Многие сразу же предположили, что скоро будет анонсировано DLC или контентное обновление, но никто не знает наверняка.
После этого на странице Gotham Knights в Steam появились новые достижения и если судить по ним, то для игры действительно готовят некое дополнение/обновление, в котором игроки снова сразятся с тремя злодеями из основной игры, но уже в других условиях.
С учетом такой активности вполне вероятно, что официальный анонс этого платного дополнения, или бесплатного обновления, состоится уже скоро.
В основном слышал плохие отзывы о техническом состоянии игры. На данный момент есть ли смысл играть в неё? Баги исправили?
Да если бы дело было только в техническом плане. Она попросту не интересная и скучная. Чем-то похоже на Мафию 3, ты выполняешь кучу однотипных квестов, что получить одно сюжетное задание))
Это её не спасёт.
Фриз и глиноликий