Gotham Knights 21.10.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
5.9 1 037 оценок

Warner Bros. удалила защиту Denuvo из Gotham Knights

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня компания Warner Bros. решила удалить защиту Denuvo из Steam-версии Gotham Knights.

Это произошло спустя почти 3,5 года с момента релиза игры. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 307 МБ. Последняя версия игры еще с прошлого года доступна на торрентах - версия для MS Store была не защищена Denuvo.

Но теперь и владельцы игры в Steam получили копию игры без австрийской защиты, которая в данном случае уже не имела никакого смысла.

agula98

Жаль что игра кал

17
YouTube_GamesTezi

Нужно срочно создать петицию, чтобы Warner Bros вернула Denuvo в игру!

Мы, нижеподписавшиеся, глубоко обеспокоены недавним удалением защиты Denuvo из Gotham Knights. Раньше эта технология служила надежным барьером, оберегавшим ничего не подозревающих пользователей от случайного скачивания и последующего игрового опыта. Без Denuvo риск того, что обычный человек нинароком скачает игру и получит психологическую травму от оптимизации и геймплея, вырос до критического уровня. Просим вернуть защиту на место не ради прибыли, а ради сохранения ментального здоровья геймеров по всему миру.
10
Кей Овальд

Даром этот повесточный коопный кал не нужен.

7
FairUlu

Купил игру. Буду играть. Ну если запустится)

5
Animario

ну, она не на столько плоха. Нужно просто принять тот факт, что к аркхемскому бэтсу она отношения не имеет. Один из главных сюжетных минусов, это то, что в процессе ночной смены нельзя переключаться между персами. Из-за чего персональные катсцены персонажей в башне абсолютно нелепы, особенно если взялся играть одним персом. И да, там боты апаются с каждой сменой. Прогоняешь 5 смен одним персом, потом на 6ю другим без шмоток пейздюлей нахаваешься. Бэтцикл - поездка на нем ощущается, как поездка на велосипеде с очень тугими педалями. В плане боёвки тоже что-то было, не помню точно, давно играл, но не критично. Разве что они там медлительней чем бэтс аркхема, как в бою так и перемещения по крышам. Про бэткоготь, который тебя запульнёт на 500 метров, можешь забыть. =)

На раз сойдет. Я и сам себе удивился, что оказалось не так всё и хреново. Проблем с производительностью не припомню. Кроме нескольких раз в процессе поездки на велобэтцыкле)

3
Ellie Williams

все бы так, а не эти ваши всякие там хипервисеры

3
Пользователь ВКонтакте

Пройденно уже давно // Дмитрий Бабин

3
KILLA06

лол игра уже за сотку продавали кому не лень

2
Андрей Ккккк

Может и из хогвартса удалят уже, а то я не успел забрать в ЕГСе. А оффлайн активашка опять слетела(

2
Lex-one

Так на торрентах есть давно.

Ahnx

Не нужно даром. Скажем дружно:

В топку!

2
Zick211

Лол.

1
