Warner Bros. удалила защиту Denuvo из Gotham Knights

Как стало известно, сегодня компания Warner Bros. решила удалить защиту Denuvo из Steam-версии Gotham Knights.
Это произошло спустя почти 3,5 года с момента релиза игры. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 307 МБ. Последняя версия игры еще с прошлого года доступна на торрентах - версия для MS Store была не защищена Denuvo.
Но теперь и владельцы игры в Steam получили копию игры без австрийской защиты, которая в данном случае уже не имела никакого смысла.
Жаль что игра кал
Нужно срочно создать петицию, чтобы Warner Bros вернула Denuvo в игру!
Даром этот повесточный коопный кал не нужен.
Купил игру. Буду играть. Ну если запустится)
ну, она не на столько плоха. Нужно просто принять тот факт, что к аркхемскому бэтсу она отношения не имеет. Один из главных сюжетных минусов, это то, что в процессе ночной смены нельзя переключаться между персами. Из-за чего персональные катсцены персонажей в башне абсолютно нелепы, особенно если взялся играть одним персом. И да, там боты апаются с каждой сменой. Прогоняешь 5 смен одним персом, потом на 6ю другим без шмоток пейздюлей нахаваешься. Бэтцикл - поездка на нем ощущается, как поездка на велосипеде с очень тугими педалями. В плане боёвки тоже что-то было, не помню точно, давно играл, но не критично. Разве что они там медлительней чем бэтс аркхема, как в бою так и перемещения по крышам. Про бэткоготь, который тебя запульнёт на 500 метров, можешь забыть. =)
На раз сойдет. Я и сам себе удивился, что оказалось не так всё и хреново. Проблем с производительностью не припомню. Кроме нескольких раз в процессе поездки на велобэтцыкле)
все бы так, а не эти ваши всякие там хипервисеры
Пройденно уже давно // Дмитрий Бабин
лол игра уже за сотку продавали кому не лень
Может и из хогвартса удалят уже, а то я не успел забрать в ЕГСе. А оффлайн активашка опять слетела(
Так на торрентах есть давно.
Не нужно даром. Скажем дружно:
В топку!
Лол.