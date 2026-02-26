Warner Bros. удалила защиту Denuvo из Gotham Knights

Как стало известно, сегодня компания Warner Bros. решила удалить защиту Denuvo из Steam-версии Gotham Knights.

Это произошло спустя почти 3,5 года с момента релиза игры. Размер EXE-файла игры после удаления защиты Denuvo уменьшился на внушительные 307 МБ. Последняя версия игры еще с прошлого года доступна на торрентах - версия для MS Store была не защищена Denuvo.

Но теперь и владельцы игры в Steam получили копию игры без австрийской защиты, которая в данном случае уже не имела никакого смысла.