Анонсирован новый инструментарий Alkimia ZEngine Editor для серии Gothic

В недавнем документальном фильме, посвященном 25 годам с момента запуска франшизы Gothic, разработчики из студии Alkimia Interactive затизерили новый инструментарий для мододелов под названием Alkimia ZEngine Editor. В видеоролике, авторы уделили огромное внимание фанатскому сообществу и создателям пользовательских модификаций.

Во время фрагмента с участием Нико Бендлина, создателя оригинального набора инструментов для 2 части игры, зрители заметили интерфейс абсолютно новой программы. Она имеет современный дизайн и предназначена для удобной работы с классическим движком ZEngine. В заголовке окна программы присутствует интригующая приписка Stay Tuned, что намекает на скорый публичный релиз редактора.

Создание модификаций поддерживало интерес к классическим играм на протяжении 25 лет. Ожидается, что свежий софт значительно упростит процесс разработки фанатских проектов, предлагая более продвинутый функционал по сравнению со старыми программами из начала 2000 годов. Точная дата выхода утилиты пока не сообщается, но поклонники серии уже активно обсуждают грядущее обновление инструментария на профильных площадках.