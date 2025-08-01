Атмосферный геймплейный трейлер ремейка Gothic 1 подтвердил перенос даты выхода на начало 2026 года

Ремейк культовой RPG Gothic 1 официально перенесён на начало 2026 года, подтвердили THQ Nordic и студия Alkimia Interactive. Игра должна была выйти до конца 2025-го, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку. Вместе с этим стало доступно демо-версия на PS5 и Xbox Series X|S, которая ранее была эксклюзивом для ПК.

Игроки на консолях теперь впервые смогут самостоятельно опробовать ремейк задолго до его релиза. В новом трейлере показаны свежие кадры геймплея: бои, визуально переработанный Хоринис, обновлённые модели монстров и знакомые диалоги, переозвученные на современный лад.

Gothic 1 Remake был анонсирован ещё в 2019 году с тестовым демо, чтобы замерить интерес публики. Окончательное решение о разработке приняли в 2020-м. К моменту выхода игры пройдёт семь лет с момента анонса и почти два десятилетия с момента выхода оригинала.

Будущее серии Gothic всё ещё под вопросом — но если ремейк окажется успешным, шансы на продолжение заметно вырастут. Пока же остаётся ждать начала 2026 года и надеяться, что оно того действительно стоило.