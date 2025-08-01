Атмосферный геймплейный трейлер ремейка Gothic 1 подтвердил перенос даты выхода на начало 2026 года

Ремейк культовой RPG Gothic 1 официально перенесён на начало 2026 года, подтвердили THQ Nordic и студия Alkimia Interactive. Игра должна была выйти до конца 2025-го, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку. Вместе с этим стало доступно демо-версия на PS5 и Xbox Series X|S, которая ранее была эксклюзивом для ПК.
Игроки на консолях теперь впервые смогут самостоятельно опробовать ремейк задолго до его релиза. В новом трейлере показаны свежие кадры геймплея: бои, визуально переработанный Хоринис, обновлённые модели монстров и знакомые диалоги, переозвученные на современный лад.
Gothic 1 Remake был анонсирован ещё в 2019 году с тестовым демо, чтобы замерить интерес публики. Окончательное решение о разработке приняли в 2020-м. К моменту выхода игры пройдёт семь лет с момента анонса и почти два десятилетия с момента выхода оригинала.
Будущее серии Gothic всё ещё под вопросом — но если ремейк окажется успешным, шансы на продолжение заметно вырастут. Пока же остаётся ждать начала 2026 года и надеяться, что оно того действительно стоило.
Здравое решение о переносе, учитывая что осенью выходят такие гиганты, как The Outer Worlds 2 и Ghost of Yotei.
Это не конкуренты Готыке кэк бэ
Это рофл?
Думаешь после стольких лет она хорошо будет продаваться 🤔, это все таки не Ведьмак 1 Remake
Пускай переносят! Если она такая же прожорливая, как демка, то я в неё ещё не скоро сумею поиграть.
Ну вот еще один долгострой образовался и к сожалению очень и очень нужный как глоток свежего воздуха в мире RPG.
Ну трейлер хороший, а вот дата слишком расплывчатая, начало 2026. А когда именно то? Но по идее, в январе должна выйти, если начало года. Ведь январь — это начало года, даже 31 января можно считать началом года. В январе по идее выйдет. Ждём короче.
Начало года это первый квартал (первые три месяца январь-март). Позор этого не знать
Ах да, даже как-то из головы вылетело.
В январе я бы точно не ждал. Может к весне и выпустят. Но точно не январь. И вообще пусть пилят сколько надо. Лишь бы на релизе более менее в завершенном виде была, а не как сейчас принято у некоторых.
Балин. Моя хотеть.
Лучше пусть перенесут и доделают всё как надо. Тем более, разработчики к фидбэку игроков прислушиваются
анимации это просто боль - даже в оригинале лучше в разы
Нет не лучше. Даже в тройке не лучше.
я никуда не спешу подожду
Ролик хороший. Видно улучшения . Главный герой и Диего теперь хотя бы не похожи на заднеприводных из первой демки с горящим мостом.
Меня радует как игра преображается. Визуально выглядит хорошо и видно, что разрабы допиливают анимации, дают обратную связь на отзывы игроков. Пусть лучше в 2026, чем в этом году, но недоделанная.