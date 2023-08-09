Атмосферный скриншот ремейка "Готики" показывает жизнь обитателей Старого лагеря

THQ Nordic и студия Alkimia Interactive регулярно публикуют новые концепт-арты ремейка "Готики". Прошло уже несколько недель с момента последней публикации, на которой был изображен скелет-маг, так что настало время для новой.
Правда, на этот раз демонстрируется не монстр, а кадр из Старого лагеря. На скрине видно, как пара копателей поджаривает на вертеле, кажется, Снеппера. За ними наблюдает член Братства Спящего, который курит болотную травку. Копатель на заднем плане - это, возможно, Мад, который только и ждет, чтобы отправиться в одно из своих многочисленных приключений с Безымянным.
Надо сказать, что все это выглядит довольно атмосферно. Кроме того, на скрине видны некоторые изменения в оформлении Старого лагеря. Однако они настолько незначительны, что спутать это место с каким-либо другим невозможно. Обращает на себя внимание и улучшенная цветовая гамма игры - благодаря использованию большего количества оттенков коричневого она вызывает более сильные ассоциации с "пыльным" оригиналом, чем тизер "Старого лагеря", представленный в декабре 2022 года.
Вероятно, больше информации о ремейке мы получим уже в эту пятницу. Это связано с тем, что в этот день состоится цифровая презентация THQ Nordic Digital Showcase.
Вполне, вполне. Уже хочется там погулять. Сквозь дом того бедолаги.
Ждём, скорее всего выйдет в 2024
как бы да..... об этом еще в начале года разрабы говорили.
В Стиме стоит 2К24 год
Выглядит неплохо. Первую Готику так и не довелось пройти, но не из-за графона, а из-за жутко неудобных настроек камеры, которые нельзя было поменять. Теперь будет хороший повод прикоснуться к истокам. Все бы ремейки так делали.
Интересно рудокопы и призраки будут жить отдельно ?
Еще не понятно сколько ждать игру
Что-то освещение какое то всpaтое
Ха! Оригинал вообще играли без всякого освещения и оргазмировали от кайфа!
Это был просто невероятный экспириенс в свое время.
И когда она выйдет?
геймплей бы
Лица у персонажей что-то так себе выглядят. Но сами декорации вроде хорошо.
В оригинале там вообще были квадратные морды и ничего, играли с удовольствием