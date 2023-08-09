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об игре
Gothic 15.11.2001
9.2 1 847 оценок

Атмосферный скриншот ремейка "Готики" показывает жизнь обитателей Старого лагеря

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Procy_on
Новости

THQ Nordic и студия Alkimia Interactive регулярно публикуют новые концепт-арты ремейка "Готики". Прошло уже несколько недель с момента последней публикации, на которой был изображен скелет-маг, так что настало время для новой.

Правда, на этот раз демонстрируется не монстр, а кадр из Старого лагеря. На скрине видно, как пара копателей поджаривает на вертеле, кажется, Снеппера. За ними наблюдает член Братства Спящего, который курит болотную травку. Копатель на заднем плане - это, возможно, Мад, который только и ждет, чтобы отправиться в одно из своих многочисленных приключений с Безымянным.

Надо сказать, что все это выглядит довольно атмосферно. Кроме того, на скрине видны некоторые изменения в оформлении Старого лагеря. Однако они настолько незначительны, что спутать это место с каким-либо другим невозможно. Обращает на себя внимание и улучшенная цветовая гамма игры - благодаря использованию большего количества оттенков коричневого она вызывает более сильные ассоциации с "пыльным" оригиналом, чем тизер "Старого лагеря", представленный в декабре 2022 года.

Вероятно, больше информации о ремейке мы получим уже в эту пятницу. Это связано с тем, что в этот день состоится цифровая презентация THQ Nordic Digital Showcase.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Кей Овальд

Вполне, вполне. Уже хочется там погулять. Сквозь дом того бедолаги.

2
Artery Kaulitz

Ждём, скорее всего выйдет в 2024

2
muxamor2011

как бы да..... об этом еще в начале года разрабы говорили.

1
Ethan Hunt

В Стиме стоит 2К24 год

0
Последний Император

Выглядит неплохо. Первую Готику так и не довелось пройти, но не из-за графона, а из-за жутко неудобных настроек камеры, которые нельзя было поменять. Теперь будет хороший повод прикоснуться к истокам. Все бы ремейки так делали.

1
NikitaMin44

Интересно рудокопы и призраки будут жить отдельно ?

0
Mad_cloud

Еще не понятно сколько ждать игру

0
WarCraf4er

Что-то освещение какое то всpaтое

0
AndralStormborn

Ха! Оригинал вообще играли без всякого освещения и оргазмировали от кайфа!

Это был просто невероятный экспириенс в свое время.

0
AndralStormborn

И когда она выйдет?

0
Никита Дроздоvv

геймплей бы

0
AlexFullBeast

Лица у персонажей что-то так себе выглядят. Но сами декорации вроде хорошо.

-2
AndralStormborn

В оригинале там вообще были квадратные морды и ничего, играли с удовольствием

0