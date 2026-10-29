Авторы Gothic 1 Remake опубликовали бета-версию мод-кита с доступом к исходным скриптам

Студия Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic открыли первый этап официальной поддержки модификаций для ролевого экшена Gothic 1 Remake. Разработчики выпустили бета-версию набора инструментов Modkit BETA, предоставив игровому сообществу доступ к исходным файлам и базовой логике проекта.

Главным направлением текущего этапа стало открытие скриптового языка и публикация полных исходных кодов скриптов игры. Создатели модификаций получили возможность напрямую настраивать поведение обитателей колонии, балансировать боевую систему, менять параметры квестов и внедрять собственные механики. Для энтузиастов была подготовлена отдельная техническая документация с описанием базовых правил разработки.

Как и было обещано, стартовал первый этап поддержки модификаций для Gothic 1 Remake. Главный упор сделан на открытии скриптового языка и предоставлении полных исходных кодов скриптов Gothic 1 Remake. Ожидается множество пользовательских работ на официальной странице в Steam Workshop.

- Команда разработчиков Gothic 1 Remake

Инструментарий получил прямую интеграцию с мастерской Steam Workshop, куда создатели контента могут публиковать свои наработки. Для удобного управления проектами предусмотрен специальный параметр запуска внутри клиента Steam, а также возможность прямого старта исполняемого файла G1R-Win64-Shipping.exe с аргументом -ModManagementUI.

Авторы проекта напомнили о соблюдении лицензионных условий при создании модификаций и уточнили, что у команды пока нет конкретных сроков выпуска дополнительных редакторов, однако планов по развитию моддинга еще достаточно. Выпуск бета-версии мод-кита состоялся одновременно с выходом еще одного обновления, которое добавило в Gothic 1 Remake официальный фоторежим.