Авторы Gothic 1 Remake выпустили обновлённую демоверсию с улучшениями на основе отзывов игроков

Студия Alkimia Interactive выпустила обновлённую версию демо Gothic 1 Remake, внесённые в неё изменения основаны на отзывах игроков. Главное нововведение — увеличение скорости передвижения героя и ускорение анимаций, к которым у фанатов было больше всего претензий.
С момента выхода демоверсии «Nyras» в феврале разработчики собирали мнения игроков через опросы, соцсети, Steam-форумы и Discord. Более 15 000 человек приняли участие в официальном опросе. По словам Alkimia, именно эта обратная связь помогла скорректировать ключевые элементы, сохранив при этом дух оригинальной «Готики».
Улучшенная демо уже доступна. Она делает взаимодействие с миром динамичнее, благодаря ускоренным анимациям и отзывчивому управлению. Подробнее об изменениях рассказывает третий эпизод серии Making Of, где команда делится планами на будущее и закулисными историями разработки.
Да вы издеваетесь, основная игра где? Выпустите, потом патчите годами.
То есть выпустить кривую забагованную игру, словить хренову тучу негатива, минимальные продаже и такие же минимальные оценки. и потом патчить годами для эм.... для кого ? на игру всем плевать ибо у неё нулевой онлайн. ведь она вышла кривой и забагованной как ты и хотел. да и кто будет патчить ? ведь студия обанкротилась ибо игра провалилась в продажах так как вышла кривая и забагованная.
Это про кибербаг с +100500 патчами
Или свалкер
Там список таких говен много
Игроки сами стали ранний доступ финансировать, вот итог
Ну молодцы конечно что они на столь коротком поводке с игровым коммьюнити.
Видимо, остальные претензии из многотысячных опросов допилят как раз к выходу следующей части саги, если вообще допилят.
Хотелось бы редактор персонажа , лицо я бы изменил герою и анимации улучшили бы!
Зачем менять лицо готового персонажа?
Ещё стройку как фалаут , и джетпак как в елекс
Интересная стратегия выбрана. Тут самое главное баланс соблюсти между непритязательными поклонниками и суровыми дрочерами, которые игру по 100500 раз проходят, из разряда вышел патч, в нём добавили новый узор на пукалку - бегом нужно срочно перепройти три раза за все три лагеря. Всем как говорится не угодишь.
Молодцы. Отличный подход к общению с игроками, но переигрывать демку не буду, и так понятно, что обязательно буду играть.
Судя по типу их правок игру они собираются выпустить примерно лет через 10 // Евгений Булин
Настройки управления то теперь можно поменять? Не понимаю, как можно было не добавить такую простую функцию в демо, хотя есть 100-500 настроек графики....
анимации хуже оригинала 20 летней давности - печально