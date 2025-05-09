Авторы Gothic 1 Remake выпустили обновлённую демоверсию с улучшениями на основе отзывов игроков

Студия Alkimia Interactive выпустила обновлённую версию демо Gothic 1 Remake, внесённые в неё изменения основаны на отзывах игроков. Главное нововведение — увеличение скорости передвижения героя и ускорение анимаций, к которым у фанатов было больше всего претензий.

С момента выхода демоверсии «Nyras» в феврале разработчики собирали мнения игроков через опросы, соцсети, Steam-форумы и Discord. Более 15 000 человек приняли участие в официальном опросе. По словам Alkimia, именно эта обратная связь помогла скорректировать ключевые элементы, сохранив при этом дух оригинальной «Готики».

Улучшенная демо уже доступна. Она делает взаимодействие с миром динамичнее, благодаря ускоренным анимациям и отзывчивому управлению. Подробнее об изменениях рассказывает третий эпизод серии Making Of, где команда делится планами на будущее и закулисными историями разработки.