Авторы Gothic Remake выпустили первый эпизод подкаста о работе над игрой, а композитор публикует странные фотографии ©

В начале года студия Alkimia Interactive, разрабатывающая Gothic Remake, немного побаловала поклонников, выпустив два новых концепт-арта - крысы-крота и гарпии. Неудивительно, что геймеры с нетерпением ждут каждого, даже самого незначительного, анонса от разработчиков.

Вчера на канале Gothic Community появилось сообщение, содержащее две фотографии Кая Розенкранца (ниже) - композитора музыки к оригиналу и ремейку - с подписью: "Как вы думаете, что здесь происходит?". Казалось бы, ничего, но "изголодавшиеся" геймеры начали переигрывать друг друга в догадках.

Среди более или менее вероятных ответов преобладали два:

что Розенкранц должен был озвучить одного из персонажей (предполагается, что разработчики стараются использовать актеров, принимавших участие в оригинале, но по понятным причинам это не всегда возможно);;

что Розенкранц просто работал над саундтреком и был близок к его завершению (некоторые пытаются связать это с немецкой группой In Extremo, которая изначально должна была появиться в оригинале).

Некоторые фанаты пытались разгадать, что было написано на листках бумаги, видимых на фотографиях. Разгорелась такая дискуссия, что в конце концов к ней присоединилась главная заинтересованная сторона. К сожалению, Кай Розенкранц не очень помог сообществу в раскрытии тайны. Вместо этого немец с юмором прокомментировал всю ситуацию:

Здесь происходит довольно серьезное расследование. Однако вы что-то путаете. Во-первых, почему вы думаете, что это микрофон? В конце концов, это явно электробритва. Я люблю, чтобы она была рядом, потому что некоторые встречи длятся так долго, что у меня отрастает борода. Поэтому я кладу бритву перед собой, и когда совещание затягивается на неопределенное время, мне достаточно потереть о нее лицо, и я снова идеально выбрит. Это так забавно, что можно подумать, что это микрофон. И еще, почему вы думаете, что это вода? Разве я не упоминал о долгих встречах? В любом случае, я надеюсь, что мои объяснения были полезны. Я буду рядом, когда все прояснится. Скоро мы снова с вами поговорим.

Сегодня студия Alkimia Interactive выпустила первый эпизод подкаста о Gothic Remake. В нем участвуют Кай Розенкранц и Райнхард Поллис, исполнительный продюсер игры. Их беседа призвана как бы ввести игроков за кулисы производственного процесса. Вы можете послушать ее ниже.

Однако имейте в виду, что из этого эпизода мы не узнаем ничего нового. Разработчики рассказывают свои собственные истории, говорят о том, что для них наиболее важно во вселенной Gothic, и кратко обсуждают изменения оригинала, которые будут внесены в ремейк (мы знаем о них из сессии вопросов и ответов, о которой я говорил выше). Все это, однако, чрезвычайно атмосферно. Первые несколько минут напоминают начало первой части.

THQ Nordic - издатель Gothic Remake - объявил о проведении выставки своих игр. THQ Nordic Digital Showcase состоится 11 августа, и одной из работ, которые мы увидим на нем, будет работа студии Alkimia Interactive.