Авторы ремейка "Готики" анонсировали серию видеороликов "За кулисами", также демонстрируя несколько новых кадров

Студия Alkimia Interactive выпустила новое видео, посвященное обновленной версии культовой "Готики". В коротком ролике мы можем увидеть ряд ранее не публиковавшихся геймплейных кадров и услышать, как разработчики подошли к процессу восстановления этой классики.

Как они подчеркивают, их приоритет - точно передать дух оригинала и оправдать ожидания давних поклонников серии. О том, как они справились с этой задачей, мы узнаем из только что анонсированной серии "За кулисами", которая позволит нам заглянуть за кулисы производства 7 февраля.

В упомянутом выше превью серии видео "За кулисами" разработчики открыто признают, что создание ремейка столь легендарного произведения - это огромный вызов. "Это игра, которая действительно волнует людей, к которой они испытывают эмоциональную привязанность".

Команда Alkimia Interactive заявляет, что внимательно изучила оригинальное видение разработчиков "Готики" и постаралась максимально отразить его дух в современном виде. "Это прежде всего ремейк. Мы должны угодить старым поклонникам Готики", - подчеркнул в видеоролике Райнхард Поллис, режиссер игры.

Новые кадры демонстрируют знакомые фанатам локации и элементы геймплея, вернувшиеся в обновленном виде. Мы также можем увидеть одну новую механику, как Безымянный карабкается по скалам и плавает.

Как заявляют разработчики, их цель - не изобретать велосипед или что-то радикально менять, а сохранить дух оригинала, адаптировав игру под современные стандарты. Однако они осознают фундаментальную проблему, с которой сталкиваются, - так вот, вышеупомянутый подход может означать для каждого что-то свое. Поэтому в ролике говорится:

Нет ни одного мнения, к которому можно было бы прислушаться и сказать: "Если мы сделаем вот так, все будут счастливы". И в этом главная проблема - существует так много разных мнений.

Мы узнаем больше уже совсем скоро, когда появятся первые "закулисные" кадры.