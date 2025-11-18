Авторы ремейка "Готики" обещают подарить "сложную" боевую систему, которая была улучшена после отзывов с Gamescom 2025

Студия, работающая над Gothic 1 Remake, опубликовала подробный отчёт о том, как изменилась боевая система после августовской версии 2025 года. Разработчики признали, что именно отклики игроков по демо и прологу оказались решающими для текущей доработки механики. Команда подчёркивает, что намеренно опирается на дух боёвки оригинальной «Готики», сохраняя систему направленных ударов и уникальное ощущение фехтования, а не копируя современные шаблоны из других игр. То есть, игроков все еще ждет "сложная" боевая система сражения на мечах.

По словам авторов, боевая система остаётся одним из самых трудоёмких элементов ремейка. Над ней работает отдельная группа дизайнеров, аниматоров и программистов, которые постоянно корректируют темп, переходы между действиями и общее «ощущение» ударов. Итоговые анимации выполняются через захват движений актёров, владеющих техникой мечевого боя. Однако после Gamescom стало ясно, что ряд аспектов требовал пересмотра, причём часть проблем ранее не была на радарах команды.

Мы выбрали этот подход сознательно и не хотели копировать боевую систему из уже существующей игры, как это делают многие игры с боями на мечах. Хотя многие игроки уже знакомы с такими системами, мы хотели создать ощущение настоящего боя на мечах, где можно выбирать направление атаки. Боевая система в Gothic очень сложная. В ней используется множество различных видов оружия ближнего боя, и наша цель — сделать так, чтобы каждый вид оружия выглядел и ощущался по-разному.

В обновлённой версии переработано множество ключевых элементов. Укорочены подготовительные анимации перед ударом, устранена задержка между движением персонажа и началом атаки. Комбо теперь активируются только корректной кнопкой, а не любой атакой. На уровнях навыка выше «необученного» появились возможности прервать действие перекатом или блоком, причём уклонение теперь можно инициировать прямо из блока. Улучшена камера фиксации на враге, заменены скользящие движения ног на полноценные анимации, введены завершающие удары с шансом опрокидывания противника, а также атаки, которые могут сбить героя. Для двуручного «мастерского» уровня создан новый набор движений, отличающийся от ранее единых анимаций.

Демонстрация обновленной боёвки от разработчиков:

Большая часть этих нововведений уже была включена в демоверсию на выставке PGA в Познани. Разработчики также уточнили, что продолжают работу над перечнем блокируемых и неблокируемых атак, а также над улучшением поведения противников — от провокаций до непосредственного боя. Команда подчёркивает, что дальнейшая настройка боевой системы продолжается, и обратная связь игроков остаётся важным ориентиром.

Перед тем как перейти к новым деталям боевой системы, авторы напомнили, что параллельно совершенствуют другие аспекты ремейка. Ранее они уделили повышенное внимание языку орков, полностью переосмыслив его фонетику и уходя от случайного набора звуков. Подробности есть в предыдущем материале, посвящённом этой теме.

Релиз ремейка «Gothic» запланирован на начало 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.