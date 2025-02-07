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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 477 оценок

Авторы ремейка Готики представили первый эпизод из серии дневников разработчиков

monk70
Новости

Сегодня THQ Nordic опубликовала первый из серии дневников разработчиков Gothic 1 Remake, модернизированной версии ролевой игры, изначально выпущенной в 2001 году. Они также сообщили «держать глаза открытыми» на Steam Next Fest, который пройдет с 24 февраля по 3 марта.

В видеоролике, в котором принимают участие ключевые члены команды, в том числе Райнхард Поллис (руководитель студии и игровой директор), Кай Розенкранц (композитор и звукорежиссер), Дэниел Кандил (художественный руководитель студии) и другие, рассказывается о видении студии и ее стремлении вернуть Готику к жизни.

В видео создатели подробно рассмотрят творческий процесс создания ремейка и покажут, как команда тщательно соблюдала баланс между верностью оригиналу и улучшением впечатлений для современной аудитории. Демонстрируются знаковые локации из оригинальной игры, а также обновленные, иллюстрирующие эволюцию атмосферы и детализации мира.

Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но на данный момент дата релиза еще не определена.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Александр Вконтактович

Интересно по какой цене это будет

0
Max Rolens

Баксов 70

0
buddaset Max Rolens

АА-игра. В рф 2-3к думаю.

0
Сергей Бэдэрэу

приближается

0
zSpartacuSz

Когда выйдет? Надоело ждать, надоели новости постоянные, как скрин хлеба из нового сталкера

0
Шрек и осел vs CD Project

Почему игра так мерзко выглядит?

-3
Пользователь ВКонтакте

В демку поиграл, полное днище // Руслан Тюменский

-7
SteadyMorgathus

а где в стиме демка?

0
Пользователь ВКонтакте

Какую демку, на выставке в прошлом году?
То, что именуется Playable Teaser ничего общего с конкретной игрой не имеет. // Nick Lastlegaldrug

2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Да? Не знал. Значит ждем. // Руслан Тюменский

-2
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Безусловно ждем. Кто знает, может прошлогоднюю демку перед релизом так же дадут пощупать… // Nick Lastlegaldrug

0