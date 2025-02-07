Авторы ремейка Готики представили первый эпизод из серии дневников разработчиков

Сегодня THQ Nordic опубликовала первый из серии дневников разработчиков Gothic 1 Remake, модернизированной версии ролевой игры, изначально выпущенной в 2001 году. Они также сообщили «держать глаза открытыми» на Steam Next Fest, который пройдет с 24 февраля по 3 марта.

В видеоролике, в котором принимают участие ключевые члены команды, в том числе Райнхард Поллис (руководитель студии и игровой директор), Кай Розенкранц (композитор и звукорежиссер), Дэниел Кандил (художественный руководитель студии) и другие, рассказывается о видении студии и ее стремлении вернуть Готику к жизни.

В видео создатели подробно рассмотрят творческий процесс создания ремейка и покажут, как команда тщательно соблюдала баланс между верностью оригиналу и улучшением впечатлений для современной аудитории. Демонстрируются знаковые локации из оригинальной игры, а также обновленные, иллюстрирующие эволюцию атмосферы и детализации мира.

Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но на данный момент дата релиза еще не определена.