Авторы ремейка Готики представили первый эпизод из серии дневников разработчиков

Сегодня THQ Nordic опубликовала первый из серии дневников разработчиков Gothic 1 Remake, модернизированной версии ролевой игры, изначально выпущенной в 2001 году. Они также сообщили «держать глаза открытыми» на Steam Next Fest, который пройдет с 24 февраля по 3 марта.
В видеоролике, в котором принимают участие ключевые члены команды, в том числе Райнхард Поллис (руководитель студии и игровой директор), Кай Розенкранц (композитор и звукорежиссер), Дэниел Кандил (художественный руководитель студии) и другие, рассказывается о видении студии и ее стремлении вернуть Готику к жизни.
В видео создатели подробно рассмотрят творческий процесс создания ремейка и покажут, как команда тщательно соблюдала баланс между верностью оригиналу и улучшением впечатлений для современной аудитории. Демонстрируются знаковые локации из оригинальной игры, а также обновленные, иллюстрирующие эволюцию атмосферы и детализации мира.
Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но на данный момент дата релиза еще не определена.
Интересно по какой цене это будет
Баксов 70
АА-игра. В рф 2-3к думаю.
приближается
Когда выйдет? Надоело ждать, надоели новости постоянные, как скрин хлеба из нового сталкера
Почему игра так мерзко выглядит?
В демку поиграл, полное днище // Руслан Тюменский
а где в стиме демка?
Какую демку, на выставке в прошлом году?
То, что именуется Playable Teaser ничего общего с конкретной игрой не имеет. // Nick Lastlegaldrug
Да? Не знал. Значит ждем. // Руслан Тюменский
Безусловно ждем. Кто знает, может прошлогоднюю демку перед релизом так же дадут пощупать… // Nick Lastlegaldrug