Более 1 млн пользователей добавили ремейк культовой Gothic в список желаемого в Steam

Ремейк культовой RPG Gothic продолжает набирать популярность: более 1 000 000 пользователей уже добавили Gothic 1 Remake в список желаемого в Steam. Проект занял 21-е место среди самых ожидаемых игр платформы. THQ Nordic и студия Alkimia Interactive благодарят фанатов за доверие и обещают создать ремейк, достойный оригинала.
Хотя полная версия игры всё ещё в разработке, уже доступна бесплатная демоверсия Nyras-Prologue в Steam. Обновлённый пролог позволяет оценить атмосферу и геймплей без раскрытия ключевых сюжетных поворотов.
Игроки вновь окажутся в мире Миртаны, охваченной войной с орками. Король Робар II сослал заключённых на добычу волшебной руды, но магический барьер, созданный для их удержания, вышел из-под контроля. Колония оказалась захвачена преступниками, и на этом фоне начинается история Безымянного героя.
Gothic 1 Remake сохраняет дух оригинала, но предлагает обновлённую графику, усовершенствованную боевую систему и обширный живой мир, полный решений, опасностей и неожиданных союзов. Релиз ожидается на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Ждемс, играем, любим
Пусть в демку поиграют, сразу на половину убавится, а то и более.
Бумерки прошлых лет, любители однотипности Пираньи Байтс
А в чём, собственно, проблема? У тебя какая-то обида на Piranha Bytes или тебя настолько задевает то, что люди до сих пор играют Готику?
Пфф, поколению ли выживачев и рогаликов говорить об однообразии.
Че за "бумерки" 🤦 // Артём Савельев
Иди отсюда
Ещё бы они её не добавили! Ведь для многих Готика - это игра детства и одна из любимейших игр по сей день. Она без вопросов достойна иметь качественный или, по крайней мере, хороший ремейк. С нетерпением жду проект.
Жаль, качественного ремейка не будет, только если сменят команду разработчиков, наймут поопытнее кого-то
Да нифига она не сохраняет дух оригинала
После демки ничего хорошего уже не жду, играется и выглядит просто отвратительно, школьникам испанцам дали анриал, и бюджет в два бутерброда
Думал это шутка, а она оказывается правда разрабатывается. Даже вроде демку за десять лет слепили.
Кто же раньше выйдет, Халфа 3 или это?
Вспоминая пролог, не спасибо) До сих пор помню как персонажи отпячиваются передом назад((