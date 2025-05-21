Более 1 млн пользователей добавили ремейк культовой Gothic в список желаемого в Steam

Ремейк культовой RPG Gothic продолжает набирать популярность: более 1 000 000 пользователей уже добавили Gothic 1 Remake в список желаемого в Steam. Проект занял 21-е место среди самых ожидаемых игр платформы. THQ Nordic и студия Alkimia Interactive благодарят фанатов за доверие и обещают создать ремейк, достойный оригинала.

Хотя полная версия игры всё ещё в разработке, уже доступна бесплатная демоверсия Nyras-Prologue в Steam. Обновлённый пролог позволяет оценить атмосферу и геймплей без раскрытия ключевых сюжетных поворотов.

Игроки вновь окажутся в мире Миртаны, охваченной войной с орками. Король Робар II сослал заключённых на добычу волшебной руды, но магический барьер, созданный для их удержания, вышел из-под контроля. Колония оказалась захвачена преступниками, и на этом фоне начинается история Безымянного героя.

Gothic 1 Remake сохраняет дух оригинала, но предлагает обновлённую графику, усовершенствованную боевую систему и обширный живой мир, полный решений, опасностей и неожиданных союзов. Релиз ожидается на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.