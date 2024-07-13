Более мрачная атмосфера, около 600 персонажей Gothic Remake и многое другое: новые подробности ремейка Gothic

Геймплей из Gothic Remake мы увидим 2 августа во время анонсированной THQ Nordic Digital Showcase. Этой информацией с фанатами поделился генеральный директор Alkimia Interactive Райнхард Поллис, который вместе с композитором Каем Розенкранцем и арт-директором Даниэлем Кандилом принял участие в последнем подкасте об игре.

Уже давно известно, что разработчики планируют представить играбельную версию ремейка на предстоящей выставке Gamescom. Поэтому приведенная информация не кажется особенно удивительной (хотя, несомненно, весьма ожидаемой). Однако получасовой подкаст, который вы можете послушать ниже, также содержит немало новостей.

Большая часть четвертого эпизода касалась аудиовизуальной стороны ремейка Gothic. Художественный руководитель даже раскрыл свое вдохновение в живописи барокко и отметил, среди прочего: Караваджо как один из мастеров – что говорит о том, что создатели выбрали поистине мрачное художественное направление.

Дэниел Кандил на вопрос о визуальных отличиях от «играбельного трейлера», с которого несколько лет назад создатели начали долгий и напряженный диалог с фанатами, ответил достаточно четко:

На этот раз нам нужна более мрачная атмосфера, определенно более реалистичная, даже грубая. Я бы не сказал, что мы стремимся к депрессивной атмосфере, но игровой мир точно не будет таким ярким и веселым, как в играбельном трейлере.

Более того, он назвал стиль как «повышенный реализм», который охарактеризовал как насыщенный деталями, правдоподобный, но в то же время интересно показывающий магию и монстров. А это значит, что довольно утрированным и порой ярким персонажам из оригинала придется оказаться в совершенно новом виде. Кандил, однако, успокаивает:

Мы максимально уважаем оригинальный дизайн. Гуру будет выглядеть как гуру, а тень будет выглядеть как тень. Задача для нас заключалась в том, чтобы воссоздать этих запоминающихся персонажей по-новому, сохраняя при этом уважение к оригиналу, но предлагая их обновленные версии.

Разработчики также сообщили, что всего в игре будет 600 персонажей, 100 из которых будут так или иначе играть ключевую роль в игровом процессе. Это весьма эффектное число (в оригинале их было «всего» 420), очевидно, означает, что каждого из этих NPC необходимо правильно продумать и придать индивидуальный характер. В этом аспекте создателям помогает команда Gate 21, друзья студии. Как они подчеркивают:

Мы вместе работаем над нашими персонажами. Они [Gate 21] разработали специализированный инструмент, который позволяет нам создавать десятки разных лиц, смешивать их, добавлять детали, вручную изменять отдельные черты.

Здесь стоит добавить – более сотни из них были смоделированы вручную, «от А до Я».

Из остальных утверждений можно извлечь следующую информацию: