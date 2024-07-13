Более мрачная атмосфера, около 600 персонажей и многое другое: новые подробности ремейка Gothic

Геймплей из Gothic Remake мы увидим 2 августа во время анонсированной THQ Nordic Digital Showcase. Этой информацией с фанатами поделился генеральный директор Alkimia Interactive Райнхард Поллис, который вместе с композитором Каем Розенкранцем и арт-директором Даниэлем Кандилом принял участие в последнем подкасте об игре.
Уже давно известно, что разработчики планируют представить играбельную версию ремейка на предстоящей выставке Gamescom. Поэтому приведенная информация не кажется особенно удивительной (хотя, несомненно, весьма ожидаемой). Однако получасовой подкаст, который вы можете послушать ниже, также содержит немало новостей.
Большая часть четвертого эпизода касалась аудиовизуальной стороны ремейка Gothic. Художественный руководитель даже раскрыл свое вдохновение в живописи барокко и отметил, среди прочего: Караваджо как один из мастеров – что говорит о том, что создатели выбрали поистине мрачное художественное направление.
Дэниел Кандил на вопрос о визуальных отличиях от «играбельного трейлера», с которого несколько лет назад создатели начали долгий и напряженный диалог с фанатами, ответил достаточно четко:
На этот раз нам нужна более мрачная атмосфера, определенно более реалистичная, даже грубая. Я бы не сказал, что мы стремимся к депрессивной атмосфере, но игровой мир точно не будет таким ярким и веселым, как в играбельном трейлере.
Более того, он назвал стиль как «повышенный реализм», который охарактеризовал как насыщенный деталями, правдоподобный, но в то же время интересно показывающий магию и монстров. А это значит, что довольно утрированным и порой ярким персонажам из оригинала придется оказаться в совершенно новом виде. Кандил, однако, успокаивает:
Мы максимально уважаем оригинальный дизайн. Гуру будет выглядеть как гуру, а тень будет выглядеть как тень. Задача для нас заключалась в том, чтобы воссоздать этих запоминающихся персонажей по-новому, сохраняя при этом уважение к оригиналу, но предлагая их обновленные версии.
Разработчики также сообщили, что всего в игре будет 600 персонажей, 100 из которых будут так или иначе играть ключевую роль в игровом процессе. Это весьма эффектное число (в оригинале их было «всего» 420), очевидно, означает, что каждого из этих NPC необходимо правильно продумать и придать индивидуальный характер. В этом аспекте создателям помогает команда Gate 21, друзья студии. Как они подчеркивают:
Мы вместе работаем над нашими персонажами. Они [Gate 21] разработали специализированный инструмент, который позволяет нам создавать десятки разных лиц, смешивать их, добавлять детали, вручную изменять отдельные черты.
Здесь стоит добавить – более сотни из них были смоделированы вручную, «от А до Я».
Из остальных утверждений можно извлечь следующую информацию:
- В игре появится новая система погоды, которая будет влиять на поведение NPC;
- Диалоги должны плавно и естественно перетекать в игровой процесс (а не как это было, например, в Elex);
- Дневник «Бези» вдохновлен дневником из Готики 1 и 2, он не является копией, но «в некотором смысле показывает, что герой действительно делает записи»;
- Новый лагерь уже завершен;
- Различия между биомами, известными из первой версии, станут еще заметнее;
- В игре реализована «система скалолазания», которая разнообразит исследование.
Наконец-то, ждëм. Хоть бы не подвели и задали планку качественных ремейков. Но пока что, у меня только хорошие предчувствия
Главное чтобы не подвели, Готика всегда будет моей любимой игрой, у меня до сих пор лежит диск со всеми частями и дополнениями. Если с первой частью будет всё очень хорошо, то игра быстро взлетит.
Если первый ремейк удастся и получит хорошие продажи, то можно рассчитывать и на второй. Да и судя по всему, у разработчиков есть какие-то планы. Так как в том же Steam, Gothic II тоже получила приписку Classic, как и первая часть. Что же... ждём геймплей
ГОТИКА НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ! =)
Кто хотя бы раз не спускался в "Долину Рудников" тот и не жил вовсе )
Я хоть и проходил 3 части Готики, уже не особо их помню (не перепроходил) и фанатом не являюсь. Но вот реально интересно чем зацепила Готика что вы стали её фанатом?
Мне правда интересно.
Оригинал в своё время задал какие-то новые горизонты для будущих РПГ. Так какой должна стать новая Готика или вообще новая РПГ чтобы задать новую планку для таких игр?
Гоблинов не плохо так проапгрейдели )) по крайней мере выглядят хорошо.
Собрание руководителей Sweet Baby, фото в цвете)
Непонятно с этих дневников только одно. В фин отчете говорится что выйдет до конца марта 2025, недавно натыкался на инфу что выйдет в этом году, что в принципе логично. Так как кроме готике у них есть татан квест 2 что тоже РПГ и тоже должна выйти до конца марта (а выпускать рядом две РПГ причем свои же, ну такая себе идея) а на презе thq готика будет основной игрой. Так вот выйти она должна уже оч скоро, НО, послушать инфу с дневников такое ощущение что она ток не раньше 2026 будет готова, вот эти моменты "а у нас уже готовый лагерь есть" да там уже вся игра должна быть готова и палеровка идти. Короч кто-то явно чет звездит!
подкаст пол года назад записывался, если что
Хм эту инфу пропустил. Просто вчера вкл уже под конец где про дневник и когда покажут геймплей сказали.
Сейчас наобещают, а потом на выхлоп подъедет либо "чудо-юдо", либо толика из того, что обещали. Обещать можно всё, что угодно. Реклама, она такая.
Шибко жду.
Не надо атмосферу менять, она в оригинале шикарна, ночь, инструментальная музыка, всполохи разрядов от барьера, кайф.
на анриле не реально сделать готичность, все будет пластиковое увы
Да можно сделать, всё можно сделать, если постараться, поработать с рендером, вложить силы именно в создание атмосферы, ну и естественно саундтрек, который тоже важен. Вон Эндерал, чуваки на движке Скайрима сделали жемчужину за счет саундтрека в том числе, атмосфера уникальная получилась, тут так же можно сделать.
ну может быть, но тут надо прям запотеть что бы такое сделать.
Там ничего сложного, важнее фантазия, сыграть в первую часть и потом на основе ощущений делать ремейк, как делают художники и режиссеры фильмов.
Пока что больше вопросов чем ответов).О 2 августа, это мы посмотреть.
Будет нам геймплей, будет. В СКРИНШОТАХ))
Очень долгая разработка. У них какие-то проблемы?
Думаю да, проблемы с финансированием. Всё таки Готика относится к тем играм которые "Культовые", но в довольно узком кругу игроков. Тот же Скайрим имеет фан базу гораздо шире.
Скорее бы уже а
Новость интересная. Люблю оригинальную игру. Надеюсь не подведут с ремейком
Очень хочется верить, но пока попахивает долгостроем в силе ждалкер 2 и тес 6
Очень жду по истине шедевр,2 августа всё будет видно.
Год топчиковых ремейков👍
Остается надеется что ремейк исправит то чем отличался оригинал готики. Что впрочему ему не помешало стать классиской я имею в виду лютую глючность и низкую оптимизацию. Играл будучи молодым в оригинал и эти две причины здороворо портили впечатление. Патчи выходили на тех же дисках к журналом но картину меняли мало к сожалению. Но то что сейчас называется комьюнити поддерживала продолжает поддерживать проект. Видимо авторы ремейка как раз из таких ребят.
Да как бы гоблины уже на первоисточник не похожи.
О каком уважении к оригиналу речь?!
Это ремейк а не ремастер. Да и не в том как выглядят гоблины смысл Готики.