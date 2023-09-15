Дату выхода ремейка Gothic объявят в ближайшие пару месяцев ©

Ремейк культовой классической ролевой игры «Готика» 2001 года от Alkimia Interactive создаётся около шести лет. Еще в 2019 году разработчик выпустил «Игровой тизер» Gothic: Remake, вызвав неоднозначную реакцию игроков, которые считали, что он слишком сильно отклоняется от основной идентичности оригинальной игры.

Однако теперь в интервью разработчик подчеркнул, что игрокам не нужно беспокоиться о том, что они видели в этом тизере, потому что в своем нынешнем виде Gothic: Remake — это, по сути, перезагруженная, переработанная и совершенно другая игра. Что особенно важно, она больше соответствует оригинальной игре Piranha Bytes 2001 года.

Директор игры Gothic: Remake Райнхард Поллис рассказал следующее:

«Одна из наших основных задач — сказать людям: «Эй, этот ремейк на самом деле не имеет ничего общего с игровым тизером, это действительно полная перезагрузка».

Поллис добавил, что игровой тизер всегда задумывался как «доказательство концепции», и что команда даже ожидала, что он будет принят не совсем положительно.

Как ни странно, игровой тизер все еще доступен в Steam, так что вы можете опробовать его, чтобы увидеть, какой Gothic: Remake определенно не будет. Над этим игровым тизером работали всего 6-7 человек, тогда как сейчас над Gothic Remake работает команда из более чем 35 человек, которая работает над выпуском игры к концу 2024 года.

«Мы объявим дату в ближайшие пару месяцев», — сообщил Поллис.

Для непосвященных: «Готика» была одной из первых 3D-ролевых игр с открытым миром, выпущенной более чем за год до «Морровинда». Находясь в шахтерской колонии, захваченной пленниками, вы являетесь «Безымянным героем», которому нужно выбрать, на какой из нескольких фракций вы встанете, что влияет на исход истории и судьбу колонии. Все это было довольно амбициозным проектом.