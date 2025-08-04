Демоверсия Gothic Remake на консолях поддерживает только 30 fps, несмотря на наличие опции 60 fps

Как известно, релиз обновленной классической РПГ Gothic Remake перенесен с конца этого года на первую половину 2026-го. К счастью, издательство THQ все же не оставило фанатов Gothic без внимания.

Кроме того, Gothic Remake также появится на консолях, и благодаря недавно вышедшей демоверсии (ранее доступной только на ПК) можно понять, как игра проявит себя на PS5, XSS и XSX.

На данный момент все выглядит не лучшим образом. В Gothic Remake на XSX, а также на PS5/PS5 Pro доступно только 30 fps, при том что в настройках стоит лимит частоты кадров в 60 fps. Радует то, что хотя бы 30 fps очень стабильны, что питает надежду на то, что к 2026 году на консолях все-таки появится режим 60 fps. Если говорить о нативном разрешении, то на PS5 и XSX оно составляет ~ 1200p.