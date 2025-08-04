Демоверсия Gothic Remake на консолях поддерживает только 30 fps, несмотря на наличие опции 60 fps

Как известно, релиз обновленной классической РПГ Gothic Remake перенесен с конца этого года на первую половину 2026-го. К счастью, издательство THQ все же не оставило фанатов Gothic без внимания.
Кроме того, Gothic Remake также появится на консолях, и благодаря недавно вышедшей демоверсии (ранее доступной только на ПК) можно понять, как игра проявит себя на PS5, XSS и XSX.
На данный момент все выглядит не лучшим образом. В Gothic Remake на XSX, а также на PS5/PS5 Pro доступно только 30 fps, при том что в настройках стоит лимит частоты кадров в 60 fps. Радует то, что хотя бы 30 fps очень стабильны, что питает надежду на то, что к 2026 году на консолях все-таки появится режим 60 fps. Если говорить о нативном разрешении, то на PS5 и XSX оно составляет ~ 1200p.
ребятки очень грамотно поступили с оптимизацией - выбрали UE5 для игры (да, Тимур?? ДА?)
а значит консольщикам еще очень повезет если будет 30 стабильных кадров.
Ахах а типо до 5 анриала оригинальные готики были идеально оптимизированы да ?
до 5 анрила никто до выхода игр не кричал что "оптимизация будет зашибись"
Если тупо они нацепили графику то 4 UE вполне хватило бы, но похоже епик какие то дивиденды даёт за 5 UE.
Если говорить о нативном разрешении, то на PS5 и XSX оно составляет ~ 1200p.
профессиональное FHD или 16:10
Ну а касательно 60 кадров. Иногда чудеса не возможны даже с применение ахалай махалай имени Сони+АМД. Тут только поможет качественное железо. Вон тут новость появилась Ryzen Z2 Extreme идет в ровень с Core Ultra 7 258V в составе мобильных игровых консолей. При этом по кол-ву логических потоков поделка АМД в два раза опережает поделку Интел. Справедливости ради стоит сказать что у конкурентов кол-во физических ядер тоже отличается. У АМД меньше на одно ядро P ядер 3 - 4. А у Интела на одно ядро меньше E ядер 4 - 5.
А касательно UE5 и консолей. Забавно вспомнить как пиарился этот дует в техномедмках на пример PS5 и UE5. Но пиар и реальность оказались как небо и земля как обычно.
можешь жаловаться, но кловен-то останется
хахаха
При том внешнем качестве, что там есть, игра должна летать в районе сотни FPS.
Но конечно же богопротивный Unreal в своей пятой итерации, который в целом со времён своей ещё третей версии начал забывать, что такое оптимизация, а к 5 версии так вообще берега потерял, не позволит без громадных танцев с бубном добиться хорошей производительности.
Эх, жаль Кармак забил на собственный движок id Tech и в целом разработчики подзабили на собственные проприетарные движки.
Как говорится, нет конкуренции - нет движения, Unreal нынче бояться ничего, вот они и положили на всё и всех огромный болт.
Ничего , сейчас маленько подрежут разрешение и будет 120 фепесов в 4k )
Ага. Там хоть без статэров 30 фпс. А ты на своём умэди 9800х3д будешь целую неделю ныть как исправить и какие разрабы сатанюги.
У меня вот такая и все тянет в 120 фепесов ))
А этот твой амуди 9800 в консольке , видать с 1 гигом видеопамяти , вот и не тянет , надо хотя бы 2 гига как на пикче снизу )
Да вот только че делают настройки пк на ps5
Стабильные 30 кадров в 1200р на железе 2020 года это не повод для радости а повод для паники. Ждите еще 3 переноса и релиз в 2028 с теми же 30 фпс.
В целом не удивительно. Движок выбран всё, же UE5. Да красиво, да графон прям может вау. Только для стабильно FPS потребуется приличная работа по оптимизации. При этом постараться сохранить этот самый визуал. Удивительно что вообще консоли смогли выжать из себя 30 FPS. Что бокс, что PS5 уже своё железо отжили, для них уже современные игры тяжёлые. Не зря например PS5 PRO появилась. Что, худо... бедно это компенсировать косяк решили. В прочем всё равно придётся сильно подрезать визуал для 60 fps.