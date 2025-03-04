Демоверсия ремейка "Готики" набрала 4 тысячи положительных отзывов, став самым популярным проектом Steam Next Fest

Фестиваль пробных версии будущих игр Steam Next Fest завершился, и его главным хитом однозначно стал ремейк культовой "Готики". Демоверсия ролевой игры собрала почти 5 000 отзывов, из которых более 4 000 — положительные, и попала в топ-3 самых популярных проектов фестиваля по количеству добавлений в список желаемого.

Игроки отмечают, что разработчики смогли передать атмосферу оригинала и сохранить его мрачный стиль. В Steam пользователи пишут, что команда понимает дух Gothic лучше, чем другие внешние студии в прошлом, а представленный фрагмент идеально воссоздаёт первое знакомство с рудниковой колонией.

Тем не менее, некоторых игроков беспокоит оптимизация — о проблемах с производительностью сообщают даже владельцы мощных систем. Ожидается, что к релизу основные недочёты будут исправлены. Впрочем, то что игра создается на Unreal Engine 5 уверенности в этом не прибавляет.

Представленный фрагмент — это самостоятельный пролог к основной игре. В нём рассказывается история Нираса, новоприбывшего в рудниковую колонию. Разработчики решили таким образом представить обновлённую боевую систему и показать детально проработанные локации, не раскрывая ключевых сюжетных событий ремейка.

Несмотря на успех демоверсии, точная дата выхода ремейка "Готики" пока не объявлена. Разработка ведётся для ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series. Опробовать демку игры всё еще можно в Steam, хотя Steam Next Fest официально уже закончился.