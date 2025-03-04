Демоверсия ремейка "Готики" набрала 4 тысячи положительных отзывов, став самым популярным проектом Steam Next Fest

Фестиваль пробных версии будущих игр Steam Next Fest завершился, и его главным хитом однозначно стал ремейк культовой "Готики". Демоверсия ролевой игры собрала почти 5 000 отзывов, из которых более 4 000 — положительные, и попала в топ-3 самых популярных проектов фестиваля по количеству добавлений в список желаемого.
Игроки отмечают, что разработчики смогли передать атмосферу оригинала и сохранить его мрачный стиль. В Steam пользователи пишут, что команда понимает дух Gothic лучше, чем другие внешние студии в прошлом, а представленный фрагмент идеально воссоздаёт первое знакомство с рудниковой колонией.
Тем не менее, некоторых игроков беспокоит оптимизация — о проблемах с производительностью сообщают даже владельцы мощных систем. Ожидается, что к релизу основные недочёты будут исправлены. Впрочем, то что игра создается на Unreal Engine 5 уверенности в этом не прибавляет.
Представленный фрагмент — это самостоятельный пролог к основной игре. В нём рассказывается история Нираса, новоприбывшего в рудниковую колонию. Разработчики решили таким образом представить обновлённую боевую систему и показать детально проработанные локации, не раскрывая ключевых сюжетных событий ремейка.
Несмотря на успех демоверсии, точная дата выхода ремейка "Готики" пока не объявлена. Разработка ведётся для ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series. Опробовать демку игры всё еще можно в Steam, хотя Steam Next Fest официально уже закончился.
Не удивительно. Самая ожидаемая игра. Потому что старой школы, а не новые соевые.
ахахахха боже, там такой кал, что любая новая игра лучше, чем этот кал, который выглядит, как оригинал. тока цена изменится
Не бзди, клоун. 🤡
Надеюсь если ремейк готики будет успешен, то последует ремейк легендарной готики 2
Тоже на это надеюсь. Вторая Готика, Ночь Ворона - одна из самых любимейших игр.
на 3060 и проце 5800x3d с 32 гигов оперативы на ультрах имел 40 фпс. 50 на высоких. С учётом, что НПС было только несколько штук - боюсь будет 20 фпс в Старом Лагере)))
А ты разрешение рендера на 100% поставил?)
Ибо я имел на 4070 Super фпс 30~
на 3070ti в 2к со стримом тока минималки идут, выше всё к фигам просаживает до 10 кадров
а ещё с её запуском заказ музыки лагает
настока игра грузит компухтер
Ну неудивительно. Демка кайф, если бы не пара багов и так себе производительность. Главный претендент на предзаказ
Налички?)
Пора забыть это старьё
ну школяры чё тока не хавают
выглядит как кал, выглядит как игра года 2010
анимации шлак
выглядит кринжово и убого
какой нить рофельный altf4 и то выглядит круче
Зачем школьникам ремейк игры 2001 года?
Как раз школяры не потянут такой кайф
Так что ты очень сильно спалился, школяр
Вот прям графика 2010...Не понимаю, зачем такие громкие слова, если они не подкреплены фактами..
Ты и есть школотрон, да еще и мамкин долбаеб.