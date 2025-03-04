Демоверсия ремейка "Готивки" набрала 4 тысячи положительных отзывов, став самым популярным проектом Steam Next Fest

Фестиваль пробных версии будущих игр Steam Next Fest завершился, и его главным хитом однозначно стал ремейк культовой "Готики". Демоверсия ролевой игры собрала почти 5 000 отзывов, из которых более 4 000 — положительные, и попала в топ-3 самых популярных проектов фестиваля по количеству добавлений в список желаемого.
Игроки отмечают, что разработчики смогли передать атмосферу оригинала и сохранить его мрачный стиль. В Steam пользователи пишут, что команда понимает дух Gothic лучше, чем другие внешние студии в прошлом, а представленный фрагмент идеально воссоздаёт первое знакомство с рудниковой колонией.
Тем не менее, некоторых игроков беспокоит оптимизация — о проблемах с производительностью сообщают даже владельцы мощных систем. Ожидается, что к релизу основные недочёты будут исправлены. Впрочем, то что игра создается на Unreal Engine 5 уверенности в этом не прибавляет.
Представленный фрагмент — это самостоятельный пролог к основной игре. В нём рассказывается история Нираса, новоприбывшего в рудниковую колонию. Разработчики решили таким образом представить обновлённую боевую систему и показать детально проработанные локации, не раскрывая ключевых сюжетных событий ремейка.
Несмотря на успех демоверсии, точная дата выхода ремейка "Готики" пока не объявлена. Разработка ведётся для ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series. Опробовать демку игры всё еще можно в Steam, хотя Steam Next Fest официально уже закончился.
на 3060 и проце 5800x3d с 32 гигов оперативы на ультрах имел 40 фпс. 50 на высоких. С учётом, что НПС было только несколько штук - боюсь будет 20 фпс в Старом Лагере)))
А ты разрешение рендера на 100% поставил?)
Ибо я имел на 4070 Super фпс 30~
на 3070ti в 2к со стримом тока минималки идут, выше всё к фигам просаживает до 10 кадров
а ещё с её запуском заказ музыки лагает
настока игра грузит компухтер
ГотиВки... // Андрей Абрамов
Не удивительно. Самая ожидаемая игра. Потому что старой школы, а не новые соевые.
ахахахха боже, там такой кал, что любая новая игра лучше, чем этот кал, который выглядит, как оригинал. тока цена изменится
Готивки? И такая игра есть?..
так и готики нет. есть Gothic
Пора забыть это старьё
ну школяры чё тока не хавают
выглядит как кал, выглядит как игра года 2010
анимации шлак
выглядит кринжово и убого
какой нить рофельный altf4 и то выглядит круче
Зачем школьникам ремейк игры 2001 года?