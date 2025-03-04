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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 547 оценок

Демоверсия ремейка "Готивки" набрала 4 тысячи положительных отзывов, став самым популярным проектом Steam Next Fest

Gutsz
Новости

Фестиваль пробных версии будущих игр Steam Next Fest завершился, и его главным хитом однозначно стал ремейк культовой "Готики". Демоверсия ролевой игры собрала почти 5 000 отзывов, из которых более 4 000 — положительные, и попала в топ-3 самых популярных проектов фестиваля по количеству добавлений в список желаемого.

Игроки отмечают, что разработчики смогли передать атмосферу оригинала и сохранить его мрачный стиль. В Steam пользователи пишут, что команда понимает дух Gothic лучше, чем другие внешние студии в прошлом, а представленный фрагмент идеально воссоздаёт первое знакомство с рудниковой колонией.

Тем не менее, некоторых игроков беспокоит оптимизация — о проблемах с производительностью сообщают даже владельцы мощных систем. Ожидается, что к релизу основные недочёты будут исправлены. Впрочем, то что игра создается на Unreal Engine 5 уверенности в этом не прибавляет.

Представленный фрагмент — это самостоятельный пролог к основной игре. В нём рассказывается история Нираса, новоприбывшего в рудниковую колонию. Разработчики решили таким образом представить обновлённую боевую систему и показать детально проработанные локации, не раскрывая ключевых сюжетных событий ремейка.

Несмотря на успех демоверсии, точная дата выхода ремейка "Готики" пока не объявлена. Разработка ведётся для ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series. Опробовать демку игры всё еще можно в Steam, хотя Steam Next Fest официально уже закончился.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Лев Макридичев

на 3060 и проце 5800x3d с 32 гигов оперативы на ультрах имел 40 фпс. 50 на высоких. С учётом, что НПС было только несколько штук - боюсь будет 20 фпс в Старом Лагере)))

1
Kalpachok

А ты разрешение рендера на 100% поставил?)
Ибо я имел на 4070 Super фпс 30~

0
JohnTornton

на 3070ti в 2к со стримом тока минималки идут, выше всё к фигам просаживает до 10 кадров
а ещё с её запуском заказ музыки лагает
настока игра грузит компухтер

0
Пользователь ВКонтакте

ГотиВки... // Андрей Абрамов

0
Кей Овальд

Не удивительно. Самая ожидаемая игра. Потому что старой школы, а не новые соевые.

-1
JohnTornton

ахахахха боже, там такой кал, что любая новая игра лучше, чем этот кал, который выглядит, как оригинал. тока цена изменится

-2
ZAUSA
Демоверсия ремейка "Готивки"

Готивки? И такая игра есть?..

-1
JohnTornton

так и готики нет. есть Gothic

-4
Fatcannabis

Пора забыть это старьё

-1
JohnTornton

ну школяры чё тока не хавают
выглядит как кал, выглядит как игра года 2010
анимации шлак
выглядит кринжово и убого
какой нить рофельный altf4 и то выглядит круче

-4
ZAUSA

Зачем школьникам ремейк игры 2001 года?

0