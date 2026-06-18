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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 154 оценки

Для Gothic 1 Remake вышел хотфикс с исправлением FSR и звука

monk70 monk70

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили новый хотфикс, исправляющий проблемы с FSR и приглушённым звуком, на который жаловались многие игроки. Кроме того, команда уже работает над более крупными обновлениями, которые необходимо исправить, и другими ранее выявленными проблемами.

Срок выхода следующего патча для всех платформ пока не объявлен — разработчики обещают поделиться подробностями позже.

Список изменений:

  • Исправлена ​​инициализация FSR.
  • Исправлены эффекты обработки озвучки.
ПК Обновления
13
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
putnik_bezdny

Им бы поучиться у корейцев из Pear abyss с их Crimson Desert) они там патчи хреначат каждую неделю с новым контентом

4
malars0

У кого НПС становятся друг с другом рядом и начинают одни и те же 2-3 фразы без смысла по кругу гонять? Это норм или фигня ТК инфы от этого ноль а фразы по типу "так и должно быть" и тд

1
QueasyRush

на консолях тоже? и там не звук был приглушён, а диалоги тихие