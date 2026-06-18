Для Gothic 1 Remake вышел хотфикс с исправлением FSR и звука

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили новый хотфикс, исправляющий проблемы с FSR и приглушённым звуком, на который жаловались многие игроки. Кроме того, команда уже работает над более крупными обновлениями, которые необходимо исправить, и другими ранее выявленными проблемами.

Срок выхода следующего патча для всех платформ пока не объявлен — разработчики обещают поделиться подробностями позже.

Список изменений: