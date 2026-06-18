Для Gothic 1 Remake вышел хотфикс с исправлением FSR и звука

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили новый хотфикс, исправляющий проблемы с FSR и приглушённым звуком, на который жаловались многие игроки. Кроме того, команда уже работает над более крупными обновлениями, которые необходимо исправить, и другими ранее выявленными проблемами.
Срок выхода следующего патча для всех платформ пока не объявлен — разработчики обещают поделиться подробностями позже.
Список изменений:
- Исправлена инициализация FSR.
- Исправлены эффекты обработки озвучки.
Им бы поучиться у корейцев из Pear abyss с их Crimson Desert) они там патчи хреначат каждую неделю с новым контентом
У кого НПС становятся друг с другом рядом и начинают одни и те же 2-3 фразы без смысла по кругу гонять? Это норм или фигня ТК инфы от этого ноль а фразы по типу "так и должно быть" и тд
на консолях тоже? и там не звук был приглушён, а диалоги тихие