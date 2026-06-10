Для консольных версий ремейка Gothic вышел патч с разблокировкой частоты кадров

Для Gothic Remake вышел новый консольный патч. Разработчики сообщили, что обновление уже доступно на всех платформах и сосредоточено на исправлении ошибок и повышении стабильности игры.
Кроме того, патч добавляет экспериментальную возможность разблокировки FPS. Пока что авторы рекомендуют использовать эту функцию только на Xbox Series X и PS5 Pro, где она обеспечивает наиболее стабильную работу.
Вместо 30 кадров будет 32
Консольщикам как всегда продают 60 фпс как нечто невероятное
когда лучше подумать дважды прежде чем что-то заявлять
на ПК то где патч? забили на игру что ли ..)
Помоему он вышел в первый день вообще. Так как на старте она шла медленно. Потом патч и как будто под 60. Да и всеравно патч выходил второй вчера или 8го если по мск что позавчера