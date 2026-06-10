Для консольных версий ремейка Gothic вышел патч с разблокировкой частоты кадров

Для Gothic Remake вышел новый консольный патч. Разработчики сообщили, что обновление уже доступно на всех платформах и сосредоточено на исправлении ошибок и повышении стабильности игры.

Кроме того, патч добавляет экспериментальную возможность разблокировки FPS. Пока что авторы рекомендуют использовать эту функцию только на Xbox Series X и PS5 Pro, где она обеспечивает наиболее стабильную работу.