ЧАТ ИГРЫ
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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 040 оценок

Для консольных версий ремейка Gothic вышел патч с разблокировкой частоты кадров

monk70 monk70

Для Gothic Remake вышел новый консольный патч. Разработчики сообщили, что обновление уже доступно на всех платформах и сосредоточено на исправлении ошибок и повышении стабильности игры.

Кроме того, патч добавляет экспериментальную возможность разблокировки FPS. Пока что авторы рекомендуют использовать эту функцию только на Xbox Series X и PS5 Pro, где она обеспечивает наиболее стабильную работу.

Консоли Обновления
9
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Шрек vs Clair Obser 33

Вместо 30 кадров будет 32

4
StanTheMan_3000

Консольщикам как всегда продают 60 фпс как нечто невероятное

4
A E

когда лучше подумать дважды прежде чем что-то заявлять

2
MrMaximusX

на ПК то где патч? забили на игру что ли ..)

2
-zotik-

Помоему он вышел в первый день вообще. Так как на старте она шла медленно. Потом патч и как будто под 60. Да и всеравно патч выходил второй вчера или 8го если по мск что позавчера

1
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