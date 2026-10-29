Для ремейк Gothic вышло новое обновление: добавлены фоторежим, чит-коды и новые варианты внешности героя

Разработчики Gothic 1 Remake выпустили первое крупное обновление контента. Патч добавил в игру фоторежим, знакомый поклонникам серии Marvin Mode и новые возможности кастомизации Безымянного героя.

Фоторежим позволяет делать эффектные снимки Колонии, настраивая различные параметры изображения. Marvin Mode, в свою очередь, открывает доступ к читам: с его помощью можно открывать замки, телепортироваться, а также создавать предметы, персонажей и существ.

Не обошлось и без косметических изменений. Теперь Безымянному герою можно изменить причёску и добавить татуировки.

Feature Update #1 уже доступно бесплатно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Вместе с обновлением в Steam стартовала распродажа игр франшизы Gothic, которая продлится до 5 ноября. Ремейк можно приобрести со скидкой 25%, а оригинальные Gothic, Gothic II, Gothic 3 и ArcaniA подешевели на 80%.