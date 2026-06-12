Для ролевой игры Gothic 1 Remake вышло обновление 1.0.1 с исправлениями игрового процесса и баланса

Студия Alkimia Interactive выпустила первое крупное обновление 1.0.1 для ремейка ролевой игры Gothic 1 Remake, релиз которого состоялся 5 июня 2026 года. Патч исправляет технические ошибки, улучшает баланс противников и вводит новые элементы интерфейса на основе отзывов игроков.
Одним из главных нововведений стало изменение системы взлома замков. Игроки жаловались на высокую сложность и неочевидность этого процесса, поэтому разработчики добавили специальный индикатор сложности замка. Теперь пользователи смогут заранее оценить шансы на успешный взлом до начала мини-игры. Создатели также напомнили о необходимости отключить все сторонние модификации перед установкой патча во избежание сбоев и посоветовали проверить версию сборки в настройках, которая должна измениться на CL168781.
В техническом плане обновление устраняет вылеты, связанные с технологиями масштабирования DLSS и FSR. Разработчики исправили уязвимости во внутриигровой экономике и улучшили распределение памяти для повышения стабильности. Кнопки главного меню и выхода теперь блокируются во время процесса сохранения, чтобы не допустить повреждения файлов. Улучшения также коснулись навигации неигровых персонажей, механики карабканья по стенам, наведения в бою и звукового сопровождения, включая позиционирование шагов, ударов и звуков окружающей среды.
Большое внимание авторы уделили исправлению многочисленных ошибок в заданиях. Была исправлена неполадка, мешавшая игроку стать магом Огня, а также устранен баг, из-за которого Горн отказывался присоединяться к битве с троллем. Ключ Гомеза теперь невозможно забрать до начала 5 главы, а ключ от Заброшенной шахты станет доступен только после старта соответствующего квеста Кейна. Изменения коснулись и других заданий, включая квесты Торреза, Сираса, Кирго, Харима и Гор Ханиса, которые теперь могут завершаться корректным провалом в зависимости от игровой ситуации.
Обновление принесло заметные изменения в игровой баланс и параметры существ. Каменный голем получил сниженное сопротивление к дробящему оружию и заклинаниям ветра, в то время как характеристики Гомеза, включая его здоровье, сопротивляемость урону и радиус атаки по площади, были увеличены. Разработчики скорректировали баланс для целого ряда противников, среди которых кусачи, кровавые мухи, гарпии, королева и воины ползунов, орочьи гончие, бритвозубы, глотозавры и зомби. Кроме того, был увеличен урон от заклинаний, предназначенных для поздних этапов прохождения игры.
Разработчики полные идиоты, как в такое вообще можно играть, вертикалка не работает хотя в настройках она есть но её нельзя включить потому что нет "Полного экрана", эти жуткие пересветы, либо очень ярко либо очень темно, управление какое-то кисельное, думал добавят боевку как в оригинальной Готике на WASD но нет, сделали зачем-то на двух клавишах мышки и QE, это пипец как не удобно, интерфейс как будто школьник придумал, да и вообще всё какое-то не родное, лучше оригинал ещё раз пройти чем это, если бы не купил её на сторонней площадке то вернул бы давно, а так придётся давиться но играть.
Тут я не понял. Было сложно взламывать замки, но теперь всё по-прежнему, но есть индикатор? Это всё?
Играю на макс сложности с луком. Пока все норм :/
Броню Гомеза успел урвать в 1й главе, а в этом патче уже не заберёшь:(
Что за новые элементы интерфейса? Можно подробнее?