Для ролевой игры Gothic 1 Remake вышло обновление 1.0.1 с исправлениями игрового процесса и баланса

Студия Alkimia Interactive выпустила первое крупное обновление 1.0.1 для ремейка ролевой игры Gothic 1 Remake, релиз которого состоялся 5 июня 2026 года. Патч исправляет технические ошибки, улучшает баланс противников и вводит новые элементы интерфейса на основе отзывов игроков.

Одним из главных нововведений стало изменение системы взлома замков. Игроки жаловались на высокую сложность и неочевидность этого процесса, поэтому разработчики добавили специальный индикатор сложности замка. Теперь пользователи смогут заранее оценить шансы на успешный взлом до начала мини-игры. Создатели также напомнили о необходимости отключить все сторонние модификации перед установкой патча во избежание сбоев и посоветовали проверить версию сборки в настройках, которая должна измениться на CL168781.

В техническом плане обновление устраняет вылеты, связанные с технологиями масштабирования DLSS и FSR. Разработчики исправили уязвимости во внутриигровой экономике и улучшили распределение памяти для повышения стабильности. Кнопки главного меню и выхода теперь блокируются во время процесса сохранения, чтобы не допустить повреждения файлов. Улучшения также коснулись навигации неигровых персонажей, механики карабканья по стенам, наведения в бою и звукового сопровождения, включая позиционирование шагов, ударов и звуков окружающей среды.

Большое внимание авторы уделили исправлению многочисленных ошибок в заданиях. Была исправлена неполадка, мешавшая игроку стать магом Огня, а также устранен баг, из-за которого Горн отказывался присоединяться к битве с троллем. Ключ Гомеза теперь невозможно забрать до начала 5 главы, а ключ от Заброшенной шахты станет доступен только после старта соответствующего квеста Кейна. Изменения коснулись и других заданий, включая квесты Торреза, Сираса, Кирго, Харима и Гор Ханиса, которые теперь могут завершаться корректным провалом в зависимости от игровой ситуации.

Обновление принесло заметные изменения в игровой баланс и параметры существ. Каменный голем получил сниженное сопротивление к дробящему оружию и заклинаниям ветра, в то время как характеристики Гомеза, включая его здоровье, сопротивляемость урону и радиус атаки по площади, были увеличены. Разработчики скорректировали баланс для целого ряда противников, среди которых кусачи, кровавые мухи, гарпии, королева и воины ползунов, орочьи гончие, бритвозубы, глотозавры и зомби. Кроме того, был увеличен урон от заклинаний, предназначенных для поздних этапов прохождения игры.