Энтузиаст перенес культовую "Готику" на Unreal Engine 5 со всеми улучшениями движка

В начале этого года молодой программист из России Дмитрий Калюжный вознамерился самостоятельно создать обновленную версию знаменитой ролевой игры "Готика" от Piranha Bytes. Ранняя версия фанатского ремастера вышла еще в марте, однако сейчас автору стало понятно, что проект нуждается в самом современном игровом движке — Unreal Engine 5. Последнее обновление для игры полностью переносит RPG на последнюю версию Unreal Engine вместе со всеми его улучшениями.

Как отмечает Дмитрий Калюжный, дальнейшая разработка ремастера "Готики" на уже устаревшем Unreal Engine 4 создавала ряд трудностей. В целом, на этом движке проект страдал от частых вылетов, поэтому автор решил перенести игру на более современную версию движка. Это должно повысить стабильность и сделать дальнейший процесс разработки более гибким, особенно в плане добавления визуальных улучшений.

Одним из самых заметных улучшений в фанатском проекте стала реалистичная вода, более стабильная работа "Готики" на современных ОС и другие визуальные правки. Кроме того, в обновленном издании игры была включена вырезанная сцена с концертом группы In Extremo и добавлена механика кражи. Опробовать ремастер может любой желающий через цифровой магазин Steam.

Все, что вам нужно, это оригинальная копия игры на площадке. Чтобы скачать ремастер, нужно ввести ключ "TheColonyisNotUnreal" в бета-версиях игры и выбрать ветку unrealbeta.