Энтузиаст создал браузерный калькулятор для решения головоломок со взломом замков в Gothic 1 Remake

Для ролевой игры Gothic 1 Remake появился бесплатный сторонний инструмент, помогающий справляться со сложными замками. Разработчик под ником Matriz88 опубликовал на платформе GitHub специальный калькулятор, который вычисляет кратчайшую последовательность действий для открытия сундуков.

Инструмент под названием Gothic 1 Remake - Lockpicking Solver работает непосредственно в веб-браузере и не требует установки стороннего софта. Принцип работы приложения основан на алгоритме поиска в ширину, который сканирует все возможные варианты движения отмычки и предлагает кратчайший путь к успешному завершению мини-игры.

Пользователь может настроить калькулятор под конкретный замок, выбрав количество штифтов от 3 до 7 штук. Утилита позволяет задать начальное положение каждого штифта по шкале от 1 до 7, где центральным целевым значением всегда является цифра 4. Главной особенностью системы взлома в игре является взаимосвязь элементов, когда движение выбранного штифта влево или вправо сдвигает другие части механизма. В интерфейсе калькулятора можно детально настроить эти зависимости перед запуском расчетов.

После ввода всех параметров программа мгновенно рассчитывает пошаговое руководство с указанием направления поворотов отмычки. Игроки могут отмечать выполненные шаги прямо на экране вспомогательного устройства, а также объединять повторяющиеся движения в группы для более удобного чтения. Полученной конфигурацией замка можно делиться с другими пользователями при помощи генерации коротких кодов или прямых ссылок.

Исходный код утилиты полностью открыт и доступен для изучения в репозитории автора. Создатель калькулятора отдельно подчеркнул, что его разработка является фанатской инициативой и никак не связана со студией Alkimia Interactive или издателем THQ Nordic.