Энтузиаст создал способ переноса анимаций из Elex, Risen и Gothic 3 в первые части Gothic

Моддер под ником Risepolak, также известный в сообществе как Xardas17, разработал решение для декомпиляции и прямого переноса анимаций из более поздних игр студии Piranha Bytes в классические Gothic и Gothic 2. В профильном сообществе Phoenix в Discord разработчик показал работоспособность метода, позволяющего адаптировать движения персонажей и существ из Elex, трилогии Risen и Gothic 3 под старый движок ZenGin.

В качестве демонстрации автор опубликовал материалы с трехмерными моделями в специализированных редакторах. На опубликованных кадрах зафиксирована структура скелетов, корректное сопоставление костей и тестовые отрывки воспроизведения движений. Подобный технический прорыв открывает возможность импортировать в проекты более чем двадцатилетней давности боевые стойки, удары и бытовые действия, созданные авторами для гораздо более современных движков.

Risepolak является опытным польским аниматором, который на протяжении долгого времени помогает различным командам модификаций для первых двух частей Gothic. В его послужном списке числится работа в составе коллектива Golden Gate Team над проектом "Золотые Врата: Сердце Богини", настройка анимации тележки для мода Sailors of the Storm, визуальные эффекты и ветряная мельница для "Арконы", а также механика бросания снежков для A Gothic Carol.

Перенос наработок из поздних ролевых экшенов способен заметно оживить визуальную часть и разнообразить архаичную боевую систему оригинальных игр 2001 и 2002 годов. Движок ZenGin всегда имел серьезные технические ограничения в области скелетных деформаций, из-за чего создателям масштабных модификаций годами приходилось либо вручную рисовать кадры с нуля, либо бесконечно переиспользовать базовые движения оригиналов.

На текущий момент автор не уточнил, в рамках какого конкретного фанатского проекта будут впервые задействованы сконвертированные файлы. Также создатель технологии не сообщил, планирует ли он выкладывать рабочий инструментарий и полученные библиотеки анимаций в открытый доступ для всех моддеров или оставит их для закрытого использования.