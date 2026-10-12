Энтузиаст выпустил рабочий порт первой части Gothic для New Nintendo 3DS с собственным движком

Разработчик под ником ponuno опубликовал в открытом доступе проект Gothic 3DS, представляющий собой перенос ролевой игры Gothic 1 на портативную консоль New Nintendo 3DS. В основе порта лежит полностью самостоятельный движок на базе C++ с собственным рендерером для графического чипа PICA200 и виртуальной машиной для скриптов Daedalus. Разработка не использует оригинальный исполняемый файл и воссоздает работу игры с нуля, показав полную совместимость во всех 2075 тестах интерпретатора ZenKit.

Игровой мир разбивается на отдельные участки размером 40 метров и загружается динамически в фоновом режиме, подстраиваясь под свободный объем оперативной памяти консоли. Дальность прорисовки локаций достигает 200 метров, а сжатие текстур и оптимизация геометрии позволяют сохранять кадровую частоту на уровне 60 кадров в секунду даже на территории Старого лагеря. Для дополнительного улучшения картинки автор реализовал режим Graphics+ с запеченным затенением ambient occlusion, покачиванием листвы на ветру и упрощенным дальним планом, отображающим мир на дистанции до 600 метров.

Порт полностью воспроизводит базовый игровой процесс оригинала, включая систему управления с видом от третьего лица. Герой наделен скелетной анимацией для бега, плавания, преодоления препятствий и скрытного перемещения. Боевая механика сохранила захват цели, серийные комбо-атаки по направлениям, парирование и отскоки, а стрельба из лука и арбалета учитывает баллистику полета снарядов. Магическая система на основе скриптов поддерживает руны, свитки, мгновенные заклинания и накапливаемые заклятия массового поражения. Пользователям доступны две раскладки управления: классический вариант для клавиатуры и консольный вариант в стиле издания Gothic Classic для PlayStation с быстрым доступом к инвентарю через нижний экран приставки.

Искусственный интеллект персонажей и монстров также перенесен без упрощений. Стартовые скрипты размещают в мире свыше 1000 персонажей, каждый из которых следует собственному распорядку дня, реагирует на звуки шагов, обнаженное оружие и нападения. Жители лагерей передвигаются по точкам маршрутов, стоят на страже, работают у наковален и спят в кроватях. Звуковая система задействует встроенный чип DSP консоли, проигрывая позиционные эффекты шагов, ударов, полную озвучку диалогов и оригинальное музыкальное сопровождение, предварительно преобразованное из формата DirectMusic в несжатый звук.

Данные игры не распространяются с этим проектом. В репозитории нет ничего из Gothic: требуется собственная легальная копия, а созданные архивы с данными, музыкой и озвучкой запрещено публиковать.

- ponuno, создатель Gothic 3DS

Помимо оригинальной кампании, проект получил экспериментальную поддержку модификаций для Gothic 2. Разработчик уже проводит тестирование масштабной фанатской игры The Chronicles of Myrtana: Archolos через специальный режим загрузки модов, а также реализовал частичную совместимость со скриптовыми пакетами Ikarus.

В настоящий момент автор выпустил обновленную версию утилиты Gothic3DS-Baker версии 2.0 для подготовки игровых архивов в операционных системах Windows и Linux, а также готовый исполняемый файл для запуска через Homebrew Launcher. Исходный код движка опубликован в репозитории на GitHub, а дальнейшая работа над проектом сосредоточена на реализации торговцев, учителей навыков, погодных эффектов и трансформаций.