Энтузиасты выпустили первую публичную альфа-версию мультиплеера для ремейка Gothic

Разработчики из Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic создавали Gothic 1 Remake исключительно как одиночное приключение, однако фанатское сообщество решило самостоятельно восполнить отсутствие сетевого режима. 28 августа 2026 года в 20:00 состоялся официальный релиз первой публичной альфа-версии 0.1 масштабного проекта Gothic Remake Multiplayer (G1R:MP), который призван перенести обновленную колонию в многопользовательский формат.

Несмотря на раннюю стадию разработки под кодовым обозначением Protocol 26 и сборку BUILD29, базовый функционал уже доступен для тестирования. Игроки могут свободно перемещаться по локациям, использовать интерактивные предметы окружения, сражаться с монстрами и применять боевые заклинания. Модификация уже на старте получила встроенный позиционный голосовой чат для прямого общения, текстовый чат, базовых неигровых персонажей и меню кастомизации внешности героя.

Одной из самых примечательных технических особенностей ранней версии стала синхронизация погодных условий. Энтузиасты перенесли в онлайн динамическую смену окружения, включая полноценные грозы. При этом молнии не являются простой декорацией - их удары точно синхронизированы между всеми участниками сессии, а прямое попадание разряда наносит ощутимый урон шкале здоровья персонажа.

Проект изначально задумывался как универсальный фундамент для создания пользовательских игровых серверов. Архитектура модификации поддерживает скриптовый язык Lua, а команда разработки пообещала опубликовать подробную техническую документацию, позволяющую внедрять собственные механики даже начинающим авторам. В будущем моддеры рассчитывают увидеть разнообразные форматы серверов, включая Deathmatch, захват флага и масштабные Roleplay-проекты с разделением на враждующие лагеря.

Для подключения к серверам необходима официальная лицензионная копия Gothic 1 Remake для ПК, например в сервисе Steam. Портативный клиент под операционную систему Windows имеет размер 32.43 МБ и самостоятельно проверяет обновления, а пользователи Linux могут запускать его через Proton или Wine. Для администраторов серверов доступны отдельные серверные сборки под Windows весом 12.58 МБ и для Linux объемом 14.56 МБ.

Разработка G1R:MP ведется независимой группой энтузиастов на полностью некоммерческой основе. Создатели мода продолжают полировать сетевой протокол и готовить следующие обновления на базе отзывов первых участников открытого тестирования.