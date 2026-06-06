"Где компас и жёлтая краска?" Обзор Eurogamer запустил спор вокруг ремейка Gothic

Ремейк Gothic ещё не успел толком освоиться после релиза, а вокруг него уже разгорелась привычная для современных RPG дискуссия. Поводом стал обзор Eurogamer, автор которого раскритиковал несколько ключевых решений разработчиков, включая высокую сложность на старте и отказ от привычных навигационных подсказок.

По мнению журналиста, в первой половине игры герой слишком уязвим и может погибнуть буквально от двух-трёх ударов, что делает прогресс медленнее. Ещё больше вопросов вызвало отсутствие компаса, маркеров заданий и других современных элементов навигации. Игрокам приходится самостоятельно искать нужные места в открытом мире, хотя позже можно приобрести карту и ставить на ней собственные отметки.

Однако именно эти особенности многие поклонники серии считают одним из главных достоинств ремейка. Разработчики из Alkimia Interactive изначально заявляли, что стремятся сохранить дух оригинальной Gothic, вышедшей в 2001 году. Тогда игра выделялась суровым отношением к игроку, отсутствием «ведения за руку» и необходимостью самостоятельно изучать мир.

На этом фоне критика Eurogamer выглядит скорее отражением более широкой проблемы индустрии. За последние годы многие игроки привыкли к навигации с подсветкой уступов, маркерами и подробными журналами заданий. Gothic же сознательно идёт другим путём. И судя по реакции сообщества, для одних это устаревший дизайн, а для других — редкая возможность почувствовать себя исследователем, а не туристом, которого ведут по заранее размеченному маршруту.